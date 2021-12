Crisis en Twitter: Jack Dorsey renunció a su cargo de CEO

El medio internacional CNBC informó esta mañana que Jack Dorsey, CEO de Twitter, renunciaría a su cargo. Horas más tarde el mismo Jack confirmó la noticia en su cuenta personal de la red social junto a un posible mail que envió a la compañía. Según indicó Dorsey, se buscaba la importancia de una compañía liderada por su fundador y últimamente es una “falla severamente limitada” y por eso dejaba su silla.

“Después de casi 16 años de tener un rol en la Compañía, desde Co-fundador a Director a Director Ejecutivo a CEO interino a CEO, he decidido que es hora finalmente para mí de dejar”, inicia el mensaje.

En esa misma carta Jack anuncia que su reemplazante será Parag Agrawal, quien se desempeñaba como director de tecnología en la red de microblogging: “Parag comprende profundamente a la compañía y sus necesidades y ha estado presente en cada decisión critica que ha tomado la compañía con el fin de seguir creciendo”, expresó Dorsey.

Tras 16 años en la compañía y con un período de 7 años sin estarlo desde 2008 a 2015, Dorsey decidió ceder su lugar: “No estoy seguro de que alguien lo haya escuchado, pero Renuncié a twitter”, indicó al comienzo de su tweet.

Cuando el medio CNBC informó dicha renuncia no dio a conocer quién sería su posible reemplazante y por eso la palabra de Dorsey era muy esperada: “Parag es curioso, racional, creativo, demandante y humilde”.

Del mismo modo Parag, nuevo CEO de la red social, confirmó la noticia en su cuenta personal y le respondió a Jack con una carta en agradecimiento.

Hasta hoy Dorsey era CEO de la red social y de Square, compañía de pagos online. Desde un principio el fundador de Elliot Management, compañía accionista de Twitter había cuestionado al actual Director de Twitter sobre si debería dirigir dos empresas públicas simultáneamente, por lo que en 2020 le pidió su renuncia en una de las dos empresas. Finalmente se cree que el año pasado se había llegado a un acuerdo.

La polémica entre Elliot Management y Dorsey tuvo lugar a principios de 2020, cuando la compañía argumentó que Jack le estaba prestando muy poca atención a Twitter mientras dirigía la empresa de procesamiento de pagos Square Inc.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl