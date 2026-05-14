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Energía

Santa Cruz intensifica la fiscalización ambiental en yacimientos de la Cuenca Austral

Autoridades provinciales realizaron inspecciones técnicas en instalaciones operadas por Petrolera Santa María SAU, con foco en el tratamiento de suelos y cumplimiento de la normativa vigente.

Redacción

Por Redacción

Todo se rige bajo el Decreto N° 712/2002. Foto gentileza.

Todo se rige bajo el Decreto N° 712/2002. Foto gentileza.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una fiscalización vinculada a tareas de remediación ambiental en el yacimiento BRM (Batería de Recepción Magallanes), ubicado en la zona de Cabo Vírgenes.

Durante la inspección, se supervisó la toma de muestras de dos biopilas pertenecientes al yacimiento operado por Petrolera Santa María SAU. El muestreo fue realizado por personal de la empresa Cerro Frailes SA y tuvo como objetivo efectuar la caracterización del suelo tratado.

Las biopilas constituyen una técnica de biorremediación ex situ utilizada para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, mediante la acción de microorganismos que favorecen su degradación y recuperación ambiental.

Los análisis de laboratorio contemplan los parámetros establecidos en el Anexo X del Decreto Reglamentario N° 712/2002 de la Ley Provincial N° 2.567, normativa que regula los procedimientos de control y protección ambiental en la actividad.

Durante la inspección se incluyeron recorridas en otras instalaciones del área, donde se constató el avance de las tareas de remediación en distintos sectores del yacimiento. Desde el organismo provincial destacaron la importancia de estos controles, que apuntan a garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y la protección de los recursos naturales en la provincia

La jornada de fiscalización concluyó en la Unidad LACT Daniel, donde se verificaron tareas de remediación ambiental ejecutadas por la operadora.

Participaron de la inspección el Ing. Luis Lucero, la Ing. Florencia Díaz y la Ing. Fernanda Silva, integrantes de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero.


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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una fiscalización vinculada a tareas de remediación ambiental en el yacimiento BRM (Batería de Recepción Magallanes), ubicado en la zona de Cabo Vírgenes.

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