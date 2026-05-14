Río Negro ultima su APP para la realización de trámites provinciales y qué gestiones se podrán realizar

El equipo de Modernización incorpora servicios a la futura APP de Río Negro que permitirá tramitaciones y el acceso a servicios. Foto: M. Ochoa.

Río Negro avanza en su aplicación de “ciudadanía digital” y se prevé su lanzamiento para julio o agosto.

Inicialmente, el gobernador Alberto Weretilneck programó esa presentación para el 20 de marzo, pero, al final, la postergó para disponer de más servicios en ocasión del lanzamiento de esa herramienta.

Denominada “Soy Río Negro”, se tratará de “la aplicación oficial de ciudadanía digital”, que “permitirá a cada vecino acceder desde su celular a los servicios y trámites del Estado provincial en un solo lugar y con una cuenta única”, explicó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf.

El sistema “permitirá integrar trámites de todos los organismos, y tener los datos provinciales a partir de un ecosistema de integrabilidad. Se tendrá -por primera vez- un sistema operativo integrado”.

“Los rionegrinos -agregó- podrán validar su identidad de forma segura para gestionar trámites y recibir información del Estado de manera ágil, sin tener que moverse de su casa”.

El Banco Patagonia y su «módulo»

La semana pasada, esa cartera formalizó un convenio con el banco Patagonia para que esa entidad disponga de un “módulo financiero”, con un proveedor que será la empresa Veritran.

Milton afirmó que el “banco ni tendrá acceso absolutamente a nada de la información que el usuario tenga y, además, la Provincia dispondrá plena soberanía para sustituir esa aplicación por otra o continuar con ese proveedor”.

El costo inicial del “módulo financiero” -según el convenio- será de 388 mil dólares, más un bono mensual de 8.800 dólares y valores vinculados con las altas realizadas. El ministro afirmó que la entidad asumirá esos desembolsos, aunque admite que esos pagos deberán ser restituidos por la Provincia si el Patagonia deja de ser agente financiero de Río Negro.

La APP tendrá los servicios de la provincia y, también, el módulo financiero, a cargo del banco.

El ministro Dumrauf no habla de fecha de puesta en marcha. «Lo definirá el Gobernador», remarcó. Foto: Marcelo Ochoa.

El ministro encuadró la APP en la “cara visible de un programa más amplio de Transformación Digital, que integra todos los sistemas del Estado bajo estándares abiertos y soberanía tecnológica. Toda esta infraestructura pública pensada como política de Estado y desarrollada íntegramente en Río Negro. Marca un cambio de paradigma, de cada organismo respondiendo analógicamente y de manera aislada, a un Estado que funciona como un sistema operativo integrado al servicio del ciudadano”.

El banco Patagonia -según reconoce Milton- realizó una propuesta de “provisión e implementación de la plataforma Ciudadano Digital”, pero se “realizó una contraoferta” y se acordó un esquema compartido donde “Modernización “asume el desarrollo, la identidad digital e interoperabilidad de la APP”.

El funcionario no quiso adelantar fecha de lanzamiento y puesta en funcionamiento. “Lo decidirá el gobernador”, insistió. Admite solamente que será “después del Mundial”. La fecha se estima para julio o agosto.

Primera nómina de servicios incluidos

El primer listado de los servicios de la APP prevé “consultas y emisiones de pagos para deudas de la Agencia de Recaudación (Inmobiliario y Automotor), de ARSA y del IPPV; como también, certificados de alumnos de Educación, de antecedentes en la Policía y actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial del Registro Civil.

Además, se podrá acceder a turnos en los hospitales en Salud, las multas de caza en Desarrollo Económico y tramitaciones en Trabajo (Servicio de Empleo Rionegrino o denuncias de trabajo infantil, y violencia o acoso laboral).

Otras gestiones incluidas son para aportes, becas o subsidios, certificados de Tierras, consultas de pagos en Hacienda; certificados de Personas Jurídicas; turnos de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y estados de rutas en Vialidad.