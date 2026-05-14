Qué va a pasar con la rotonda de Choele Choel tras los recortes de Nación: “Esto agrava mucho la situación”

El nuevo ajuste del Gobierno nacional volvió a poner en duda el futuro de una de las obras viales más demandadas de Río Negro: la rotonda de acceso a Choele Choel sobre la Ruta Nacional 22. La Decisión Administrativa 202/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial, confirmó un recorte en áreas como salud, educación e infraestructura, y dentro de ese esquema se incluyó una baja de más de $1.184 millones para la travesía urbana en Valle Medio.

La medida forma parte de una modificación integral del presupuesto nacional impulsada por la caída de la recaudación, que acumula nueve meses consecutivos de retroceso interanual. En ese contexto, la Dirección Nacional de Vialidad sufrió un recorte total superior a los $97 mil millones.

En Río Negro, el ajuste impactó sobre distintas obras vinculadas a rutas nacionales, mantenimiento y seguridad vial. Entre ellas aparece nuevamente la travesía urbana de Choele Choel, donde la obra de la rotonda permanece con un avance estimado del 60%; la construcción del sistema de desagües cloacales para la localidad de Catriel; y la autopista Ruta Nacional N° 22 en el tramo Chichinales – Arroyito; el Mantenimiento de Puentes, entre otras obras.

La rotonda de Choele Choel en la Ruta 22 sigue frenada y crece la incertidumbre

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, cuestionó con dureza la decisión nacional y aseguró que la situación se vuelve cada vez más compleja para las provincias. «No me extraña absolutamente para nada, porque evidentemente las rutas nacionales no son la prioridad para ellos”, sostuvo el funcionario.

La obra se paralizó cuando faltaba un 40% de ejecución. Foto: archivo.

Echarren remarcó además que la obra de Choele Choel no es una intervención antigua ni completamente abandonada, por lo que consideró que podría finalizarse si existiera voluntad política del Gobierno nacional. “Ni siquiera obras como la de la rotonda de Choele, que no es una obra tan vieja como el resto, que es relativamente reciente y no le falta tanto, está dentro de las prioridades del Gobierno nacional”, afirmó.

El ministro también vinculó el ajuste con la discusión sobre el posible traspaso de rutas nacionales a las provincias. Según explicó Echarren, Río Negro trabaja en una propuesta para presentar al Gobierno Nacional tras el aval del gobernador, Alberto Weretilneck, y definir bajo qué condiciones podría asumir responsabilidades sobre corredores nacionales.

“Esto obviamente agrava mucho más la situación, porque ni siquiera los recursos que estaban previstos se van a volcar ahí. Y los recursos que no vuelven en ellos, los vamos a tener que después resolver nosotros”, expresó.

Qué dijo el municipio y cuál es el estado actual de la rotonda

Desde el municipio de Choele Choel también reconocieron que no existen precisiones oficiales sobre el futuro inmediato de la obra. El intendente Diego Ramello indicó que hasta el momento no recibieron información formal sobre la continuidad del proyecto y confirmó que el contrato sigue neutralizado.

“Solo sabemos que el contrato de la obra está neutralizado y hasta el momento no hay avances en el territorio”, señaló. A pesar del escenario incierto, Ramello sostuvo que mantienen expectativas de que Vialidad Nacional retome la intervención en algún momento.

Mientras tanto, fuentes cercanas al organismo nacional indicaron que actualmente en Choele Choel “se está trabajando para optimizar, desde la conservación, la circulación en la zona”.

Cancelaron fondos para el sistema cloacal de Catriel y crece la incertidumbre

Otro de los impactos del nuevo ajuste nacional en Río Negro alcanzó a la obra de saneamiento de Catriel, donde se cancelaron fondos por más de $671 millones destinados a la construcción del sistema de desagües cloacales de la ciudad.

La intendenta Daniela Salzotto advirtió que el proyecto permanece paralizado desde hace años y remarcó la importancia de una obra que debía transformar por completo la infraestructura sanitaria local. “La obra no solo esperada sino necesaria», sostuvo.

La jefa comunal además indicó que actualmente la expectativa está puesta en conseguir nuevas vías de financiamiento para poder retomar el proyecto.

La obra, financiada originalmente por el BID a través del Enohsa, buscaba modernizar integralmente el sistema cloacal de Catriel y beneficiar de manera directa a más de 24 mil habitantes.