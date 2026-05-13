Rolando Figueroa resaltó el impacto del RIGI en Vaca Muerta: «Nos hace competitivos frente a Estados Unidos»

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles 13 un encuentro con representantes de la industria energética. Durante su discurso, el mandatario habló sobre el impacto positivo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Vaca Muerta.

Figueroa presidió la jornada «El rol de Neuquén en el mercado energético mundial» y destacó el programa del gobierno de Javier Milei, ya que reduce en 10 puntos el impuesto a la Ganancia, con lo que equipara las condiciones de inversión y producción con los principales competidores del mercado.

“La medida principal -del RIGI- es que permite el impuesto a las ganancias, que es nacional, en vez de pagar 35% las empresas que se presenten a un RIGI pagan el 25%, lo que termina igualando la alícuota al impuesto a la renta de los Estados Unidos”, detalló.

El gobernador describió que Argentina es “tomadora de precios” y necesita competitividad para exportar.

En este sentido, acotó que el RIGI mejora las condiciones para exportar: “Al igualar la tasa con la de Estados Unidos, que es donde nosotros vamos a competir, somos mucho más competitivos. A las empresas le da la seguridad de invertir”.

Foto: Gentileza.

A su vez, apuntó contra las críticas que tenía el programa por presuntas pérdidas de ingrsos y detalló que con los tres proyectos que adhirieron al régimen, Nación resignaría 351 millones de dólares en cuatro años; por lo que, en concepto de ganancias, Neuquén dejaría de percibir aproximadamente 3,5 millones de dólares por coparticipación.

Sin embargo, proyectó que la provincia tendría un ingreso equivalente a US$1.158 millones hasta el 2030 que se formarían entre: 741 millones de dólares en regalías, 229 millones de dólares en impuestos provinciales, y 192 millones de dólares adicionales por participación de GYP en dos áreas. “Son 330 veces más los ingresos que el costo”, añadió.

Por otro lado, comentó que Neuquén debe lograr que las empresas locales sean competitivas y aseguró que “el volumen de inversiones proyectadas obliga a fortalecer el entramado local y garantizar participación de empresas neuquinas”.

De qué se trató el evento en el que participó Rolando Figueroa

La jornada energética se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Domuyo, cuyo objetivo fue realizar un balance de la misión público-privada a Houston, Estados Unidos, en la última edición de la feria internacional Offshore Technology Conference (OTC).

Entre los presentes participaron los ministros de Jefatura de Gabinete Juan Luis “Pepé” Ousset; Economía Producción e Industria, Guillermo Koenig; Energía, Gustavo Medele; Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario de Producción, Industria y Modernización, Diego García Rambeaud; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; y el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), Mauricio Uribe.

En su turno, Uribe realizó un repaso sobre la participación de FECENE en la conferencia de la CIPPE (China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition), en Beijing, y en Estados Unidos, en la OTC (Offshore Technology Conference), de Houston.

Remarcó que desde la federación se apuntó a realizar “interacciones» con empresas americanas, canadienses, mexicanas y chinas, que «tienen la intención de generar franquiciados y de proveer equipos, como así también de asociatividad de empresas y venir a Neuquén”.

Además, comentó que “se hicieron algunas relaciones con empresas que están necesitando representaciones”, y explicó que “habrá que ver cuál es la posibilidad que tiene la empresa en Neuquén de la interrelación”.

“Toda esta información la vamos a brindar por intermedio del centro PYME, sería importante que toda persona que esté interesada lo haga saber, independientemente de si pertenece a alguna cámara FECENE, la idea es trabajar en conjunto y hacer lo que se hizo en Houston. Estaban las empresas operadoras, estaba el gobierno provincial, el gobernador y las empresas neuquinas, y estábamos todos enfocados en que Neuquén crezca”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Guillermo Koenig expuso sobre la evolución y proyección de la industria del Oil and Gas en Neuquén. Mientras que el intendente, Mariano Gaido, brincó detalles acerca de su reciente viaje a China y Japón.