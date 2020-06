Cristian Villanueva: "puedo decir que mi carrera es un poco particular"

“Creo que puedo decir que mi carrera es un poco particular. A los 25 años tuve la oportunidad de jugar en un equipo importante y a los 27 debuté en Primera, ya era grande”, confesó el roquense Cristian Villanueva, que en 2008 fue contratado por Olimpo, donde jugó en la última década y logró dos ascensos.

Desde Bahía Blanca, donde está radicado hace más de diez años, el Titi dialogó con Río Negro. El lateral repasó su carrera: los primeros pasos en Deportivo Roca, sus logros con el Aurinegro y la actualidad.

“Siempre recalco que por ahí no siempre llega el más habilidoso sino el que más entrena y mas aplicado es. Siempre traté de ser muy profesional, incluso cuando jugaba en inferiores. Mi objetivo era jugar en primera y hasta que no lo cumplí no dejé de buscarlo”, remarcó.

En inferiores, compartió la categoría ‘83 del Depo con Miguel Caneo y, antes de su partida a Boca, ambos se dieron el lujo de debutar en la Liga Confluencia con menos de 18 años.

El Titi asomaba por la franja izquierda como uno de los grandes proyectos del Naranja a principios del milenio. En aquella época los torneos federales se jugaban en un periodo de dos meses, por lo que era muy complejo mantener el nivel sin una competencia fuerte en la región.

“A los 20 años fui papá y eso me condicionó la carrera. Tenía otra obligación, me tenía que dedicar a otra cosa porque el fútbol no me daba un sueldo para vivir y criar una hija”, comentó.

“Muchos chicos a los 18 años creen que su carrera ya terminó y en realidad es todo lo contrario, recién empieza”.

El sueño de llegar a Primera parecía cada vez más lejano, aún así no se rindió y siguió jugando en el Depo los torneos locales.

En 2006 el fútbol le dio otro oportunidad y no la desaprovechó. “El Argentino B tenía un nuevo formato y Roca armó un equipo competitivo. Me llamaron y, después de convencer a mi esposa, me la jugué. Me dedique al fútbol, por suerte nos fue muy bien”, recordó el defensor, que en aquel año fue una parte importante del equipo que dirigía Alberto Saldico.

En 2007 formó parte del Depo que era dirigido por el Beto Saldico.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención de Almagro pero finalmente Olimpo, de la mano del ex-DT del Depo DanielFlorit, fue en busca de los servicios del defensor.

“Florit me había dicho que si algún día tenía la posibilidad me iba a llevar. Ese año ellos venían de descender y Daniel me llama para que vaya a jugar”, contó el Titi.

“Olimpo en esa época siempre llevaba jugadores de calidad para ascender, no me tenía mucha fe. A los 25 años llegué a un club importante y a los 27 debuté en Primera. Siempre le digo a los chicos de inferiores que se frustran a los 19 porque todavía no llegaron que el camino es largo y siempre hay oportunidades”.

Con la llegada de Omar de Felipe al banco Aurinegro, Villanueva ganó protagonismo y fue parte de los ascensos de 2010 y 2013. En algún momento llegó lucir la cinta de capitán.

A la hora de hablar de Olimpo, el Titi fue claro: “Es gran parte de mi vida. Mis dos hijas se criaron acá y tienen todos los amigos acá. Este lugar me dio la posibilidad de pasar de jugar el Argentino B a Primera en dos años”, agregó el lateral.

En una década jugó 219 partidos con la Aurinegra, de los cuales 134 fueron en la máxima categoría, y convirtió tres goles. Allí enfrentó a rivales de jerarquía. “Tuve rivales muy complicados pero el más difícil fue Riquelme. No le podés tocar la pelota. Tiene maña, tiene control y es técnico”, recordó.

Al momento de ser consultado sobre un posible regreso al Deportivo Roca, el Titi fue claro: “Me encantaría volver porque mi familia y amigos son hinchas del Depo, pero hoy lo veo complicado y lejano. Por ahora me voy a quedar en Bahía, mi hija más grande es adolescente y alejarla de sus amigas y su lugar es muy difícil, lo mismo pasa con mi otra nena”.

Aún así, aseguró que siempre que puede da una mano con el club. “Es un sueño tener una última etapa en el club pero si vuelvo es para ayudar y no que sea una carga o un peso para el equipo”, detalló el lateral de último paso por Sansinena de General Cerri en el Federal A.

Actualmente esta a la espera que el fútbol pueda regresar a la actividad para analizar cual será su futuro.

A fuerza de trabajo silencioso y sacrificio, el Titi Villanueva logró cumplir su anhelo de jugar en Primera. Tardó en llegar pero al final hubo recompensa.