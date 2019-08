Cristina aseguró que Macri "es un mal ser humano al dejar subir el dólar"

No se ahorró palabras. En la presentación de su libro "Sinceramente", ante más de dos mil personas en La Plata, la candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Kirchner, habló por primera vez luego de ganar las PASO del 11 de agosto. Y fue dura con el presidente y candidato Mauricio Macri. Afirmó que el país está en un momento desesperante, "casi inmanejable". Y lo acusó a de tomar medidas para "hacer daño a la sociedad".

"Subir el dólar porque votaste a fulanito... Eso no se hace. No es de buen ser humano. Es de mal ser humano hacer eso" Cristina Fernández

La candidata afirmó hoy que “durante 12 años” su espacio político “pago las deudas de otros”, al exponer en la Universidad Nacional de La Plata.

La presentación de Fernández fue seguida por más de cinco mil personas que se congregaron en las afueras de la casa de altos estudios en la primera aparición pública de la expresidenta o.

“Nos las pasamos durante 12 años pagando deudas de otros y nunca nos quejamos de las decisiones de la gente. Néstor (Kirchner) perdió una elecciones en 2009 contra un candidato de cartón (Francisco de Narváez) y al otro día se puso a trabajar”, aseguró.

Y, en ese sentido, la senadora nacional agregó que “un dirigente debe ser responsable y no puede castigar a la gente”, al ser consultada por la forma en la cual el presidente Mauricio Macri procesó el resultado de las PASO.

Durante la presentación del libro, la ex mandataria estuvo acompañada, como es habitual en estos actos, por el periodista y escritor Marcelo Figueras, quien la interrogó sobre las sensaciones que le generaron lo comicios.

“La verdad es que sabía que íbamos a ganar, pero no me imaginaba que por tanta diferencia. No creo en las encuestas, no las miro como sí Máximo (Kirchner). Creo que el resultado de las PASO y el de la economía son responsabilidad del Gobierno", acotó.

Además, señaló que las elecciones sorprendieron al oficialismo porque creyeron la mirada de medios de comunicación que crearon “un microclima”.

“Si tengo que elegir, entre medios a favor o críticos, me quedó con la manera en la que nos trataron a nosotros, porque nos obligaron a ser mejores”, remarcó.

En relación a Macri, la ex presidenta observó que “hizo lo que cada sector económico le pidió” y apuntó que un mandatario “debe cuidar el bien común”.

“En estos años, se metieron con la comida y las tarifas. Le desorganizaron la vida a la gente, como dije una vez en un acto (2017). El que dice que una devaluación no se traslada a precios no entiende nada”, fundamentó.

Vestida de rojo y con buen semblante, Cristina Fernández se emocionó al punto de quebrar su voz en dos oportunidades: al recodar su vida en La Plata, donde conoció a Néstor Kirchner, su esposo, y cuando mencionó a su hija, Florencia.

“Creo que una sociedad en la que se distribuye el ingreso es más segura. Ojalá entendamos que tenemos que consolidar un proyecto de país más perdurable”, subrayó.

"Subir el dólar porque votaste a fulanito... Eso no se hace. No es de buen ser humano. Es de mal ser humano hacer eso" dijo, en referencia a las medidas adoptadas por el oficialismo tras el resultado de las primarias, y a la conferencia de prensa en la que, luego de la derrota, Macri cuestionó a parte del electorado.

La expresidenta habló de la economía argentina. "Además de la restricción externa, nosotros tenemos una economía bimonetaria. La brutal devaluación de 2016 la gente la sorteó porque venía con un colchón. La gente con nosotros podía ahorrar. La gente podía ahorrar hasta en dólares".

"Con todo lo que está pasando y lo que va a pasar va a ser inevitable que todos los actores se sienten a discutir en serio. Es una oportunidad", afirmó. "Estamos ante una oportunidad histórica. Tiene que haber voluntad. No me gusta sacar leña del árbol caído".

"Le echan la culpa a Macri de todo. Sí, algunas cosas si. Macri hizo lo que cada sector económico le pedía. Yo fui a la Bolsa por 12 años, nos pedían que eliminemos restricciones al ingreso de capitales para convertirse en mercado emergente. Nosotros queríamos evitar el ingreso de capitales especulativos. Macri eliminó las restricciones, eliminó las retenciones, lo concedió al sector primario; Macri permitió la libre importación de lo que se te ocurra, cada una de los sectores. Nosotros no accedíamos porque sabíamos como terminaba la historia. El problema es que cuando vos sos presidente no podes acceder a todo lo que te piden. Este es un gobierno empresario. Llevado a cabo por un empresario y accediendo a todas las políticas de los empresarios. Es natural".