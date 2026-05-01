Los premios de Diario RÍO NEGRO: historias, emoción y un aniversario que se celebra con los lectores

En la previa de los 114 años de nuestro querido Diario RÍO NEGRO, la escena tuvo algo más que números y azar: tuvo historias, nombres propios y una certeza que se renueva. La de que el vínculo con sus lectores, especialmente con quienes sostienen el ritual del papel, sigue siendo el corazón de todo.

El jueves, frente al edificio central de General Roca, ese lazo se hizo visible en una postal tan simple como poderosa: urnas colmadas de cupones llegadas desde cada rincón de Río Negro y Neuquén. Desde pequeños pueblos y parajes hasta las grandes ciudades, miles de lectores participaron de una convocatoria que comenzó hace unos meses.

Ese momento fue la síntesis de meses donde muchas familias se unieron frente a un ritual de diarios abiertos en las mesas, de páginas recorridas y de cupones recortados con paciencia y esperanza.

El momento más esperado

La mañana avanzaba con expectativa hasta que llegaron los nombres. Vanesa Pichimil, de General Roca, fue la primera en recibir la noticia. Estaba trabajando en una estación de servicio cuando el llamado en vivo desde la transmisión la sorprendió. La emoción fue inmediata: pidió la presencia de un supervisor, necesitaba compartir ese instante.

Minutos después, la escena tuvo continuidad. Fue a buscar a su hijo a la escuela y juntos llegaron al Diario, todavía sin creerlo, a encontrarse con el auto que ya es parte de su historia.

Foto: Juan Thomes

Ahí, en medio de cámaras, abrazos y sonrisas, llegó una de las frases que quedarán en la memoria de este aniversario.

“Mi mamá me fue a buscar a la escuela y me dijo: ‘no te voy a buscar más en el Renault 12, tenemos auto nuevo’… no lo podía creer”, dijo Eugenio, su hijo.

Vanesa también tuvo palabras de agradecimiento. Nombró a Remiggio, su canillita de todos los días, quien le acerca el diario a la estación de servicio. En ese gesto se resume otra parte de esta historia: la cadena que sostiene al papel.

El segundo nombre completó la jornada. Guillermina Striebeck, de Cinco Saltos, fue la otra gran ganadora. Ingeniera agrónoma, docente e investigadora durante toda su vida, hoy jubilada, mantiene intacto su vínculo con la lectura.

Foto: Cecilia Maletti.

“Es una emoción enorme. Lo voy a compartir con toda mi familia. Cuando me llamaron no lo podía creer”, contó.

Para ella, el diario es mucho más que información: es un ritual de todos los fines de semana.

Mucho más que un sorteo

El proceso fue supervisado por escribana pública y reflejó una participación masiva que superó todas las expectativas. La transmisión en vivo acompañó ese clima colectivo, el de una comunidad pendiente de un momento que sentía propio.

Pero este aniversario no se explicó solo en esos dos autos. Fue parte de una serie de propuestas que, a lo largo del último año, acercaron premios concretos a lectores de toda la región, siempre con un mismo eje: reconocer ese vínculo cotidiano con la edición papel.

Premios que llegan a cada rincón

Una de esas historias tuvo como escenario la Fiesta Nacional de la Manzana. Allí, Lorena Riffo se enteró que había ganado una pileta, en medio del evento y rodeada de público. Días después, esa emoción se transformó en realidad: el premio fue instalado en una casa en Centenario, listo para ser disfrutado.

Lorena Riffo.-

“Cuando me avisaron que había ganado no lo podía creer. Hoy verla instalada es una felicidad enorme, la vamos a disfrutar con familia y amigos”, resumió.

También hubo lugar para premios pensados desde la producción y el trabajo. Kevin Weinbach, de Cipolletti, recibió una bomba de agua Pivas en el marco del Premio Rural de Navidad. Pero detrás de ese momento hubo algo más profundo: una historia familiar atravesada por el diario.

Kevin Weimbach y su padre. El joven fue ganador del premio Rural de Navidad, junto a Bombas Pivas.-

Su padre lo dijo con claridad: “Lo compro desde 1972. Todos los días, sin interrupciones”.

Una costumbre que se trasladó de generación en generación y que, esta vez, encontró una forma distinta de volver.

La emoción también cruzó el río. En Carmen de Patagones, Verónica Schwindt recibió una moto Vespa 0 km, un premio que la sorprendió incluso a ella misma. “No entendía nada cuando me llamaron. Nunca imaginé que iba a ganar”, contó.

La docente de Patagones fue la ganadora de una moto Vespa, en el primer sorteo realizado por RÍO NEGRO junto a Liess Motos.

Maestra jardinera y madre, su rutina diaria incluye el cruce constante hacia Viedma. Ahora, ese recorrido tendrá otro ritmo, otra historia.

Y entre esas experiencias, también hubo lugar para el descanso y el viaje. Iara Mercado, de Neuquén, ganó una estadía en Bariloche para cuatro personas, en una propuesta pensada para compartir.

Trabajaba en una confitería del centro cuando recibió la noticia. “Pensé que era una broma. Es la primera vez que gano algo”, dijo entre risas.

Su historia, como tantas otras, tiene un punto en común: el diario siempre estaba ahí, en el mostrador, formando parte de la rutina.

Una celebración que continúa

Hace un año comenzó este camino de sorteos para lectores. Hoy, con autos, viajes, experiencias y premios ya concretados, el Diario RÍO NEGRO reafirma una idea que va más allá de cualquier objeto: la de reconocer a quienes eligen informarse, acompañar y ser parte todos los días.

Porque detrás de cada cupón hubo una historia.

Y en este aniversario, esas historias encontraron una forma de volver a empezar.

La celebración continúa: el vínculo con los lectores se renueva y seguirá teniendo nuevos capítulos.