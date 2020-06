Críticas al Municipio por la situación de la guardería canina de Cipolletti

La polémica entre las autoridades municipales de Cipolletti y las proteccionistas se dio después de que les negaran la entrada al predio de la guardería canina ubicada en Isla Jordán.

El hecho sucedió el pasado miércoles cuando las voluntarias que visitan dos veces a la semana el espacio canino se les impidió el ingreso por determinación de las autoridades del municipio cipoleño. Desde el grupo proteccionista iniciarán acciones legales por el accionar.

“Ese día no nos explicaron nada solo nos cerraron el portón, no recibimos ninguna nota, fue todo muy informal”, explicó la proteccionista, María Acosta.

“No podemos tener un número certero de los animales alojados porque hay días que el personal llega al espacio y se han dado en adopción animales o ingresan otros pero nunca bajo la supervisión del área municipal”, expresó en declaraciones radiales la titular de Zoonosis, Lorena Ferrada.

En respuesta Acosta expresó que: "las únicas personas que ingresan animales a la perrera son ellos (municipales) y los únicos que sacan con responsabilidad a los animales con adopción somos nosotros".

No existe una guardia pasiva como dicen, si un perro se lastima y lo transitamos para que se recupere y lo entregamos a personas responsables María Acosta, proteccionista de Cipolletti

Además, la voluntaria señaló que el Ejecutivo municipal se encuentra ausente, no genera acciones a favor del lugar. "No hacen mantenimiento a los caniles, no disponen veterinarios que atiendan en caso de emergencias, el lugar está abandonado y el personal no cuenta con formación", dijo.