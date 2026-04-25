Frente Grande ratificó su apoyo a Figueroa y se alinea con el modelo de gobierno rumbo a 2027

Más de 600 militantes y referentes de toda la provincia de Neuquén participaron del plenario del Frente Grande, donde se ratificó el acompañamiento al gobierno de Rolando Figueroa y se debatieron los principales lineamientos políticos y de gestión en un contexto de consolidación oficialista.

El encuentro reunió a dirigentes de distintas localidades y superó ampliamente la convocatoria prevista, en una señal de movilización territorial del espacio que integra el frente Neuquinizate, con el que Figueroa llegó a la gobernación en 2023.

Durante su intervención, el mandatario provincial realizó un repaso de su gestión y planteó las prioridades hacia adelante, con foco en infraestructura, desarrollo económico y equidad territorial como ejes de un modelo de crecimiento.

En ese marco, Figueroa reforzó el mensaje político del oficialismo con una definición que apunta a sostener la construcción colectiva: “Estamos construyendo un camino que lo tenemos que defender, porque los modelos son superiores a las personas”.

Un modelo político con respaldo interno

El gobernador también remarcó que el rumbo adoptado por su gestión se apoya en consensos amplios dentro del frente político, al señalar que “nos sumamos en las coincidencias para generar un cambio que se concreta cada día”, en una definición que busca fortalecer la unidad interna.

El Frente Grande es uno de los partidos que integran la coalición de gobierno y ha tenido un rol activo en la estructura provincial, con dirigentes ocupando áreas clave de la administración, lo que refleja su peso institucional.

Entre sus principales referentes se encuentra Soledad Martínez, quien además tuvo una participación destacada en el plenario con un enfoque político orientado a ampliar derechos.

También forman parte del espacio Pablo Tomassini, a cargo de Defensa del Consumidor, y Gustavo Iril, responsable del área de discapacidad, consolidando una presencia activa en distintas áreas del Estado. Al encuentro que se desarrolló en el Gigante del Este del barrio Provincias Unidas, asistió también el titular de la secretaría de Cambio Climático Santiago Nogueira.

Agenda de gestión y desarrollo territorial

Durante el plenario se abordaron además obras estratégicas para el desarrollo provincial, especialmente en el norte neuquino, con iniciativas vinculadas a rutas, expansión del gas y proyectos para potenciar el turismo, en una agenda centrada en la integración territorial.

Estos ejes forman parte de una planificación que apunta a corregir desigualdades históricas entre regiones, uno de los puntos que el gobierno identifica como prioritarios dentro de su esquema de equidad regional.

El desarrollo de infraestructura y la monetización de recursos naturales también fueron señalados como pilares para sostener el crecimiento económico, en un contexto donde la provincia busca consolidar su perfil productivo.

La combinación de inversión pública y desarrollo energético aparece así como un vector clave para garantizar la sustentabilidad económica del modelo provincial.

Debate político y proyección electoral

En el plano político, Soledad Martínez planteó la necesidad de fortalecer una agenda progresista dentro del espacio, con énfasis en educación, cambio climático, inclusión y derechos de tercera generación, como parte de una identidad programática.

El plenario también funcionó como ámbito de discusión sobre los desafíos a futuro, en particular de cara al escenario electoral, donde el oficialismo busca sostener y ampliar su base de apoyo.

Desde la organización destacaron que la convocatoria incluyó representación de toda la provincia, lo que interpretaron como una señal de respaldo a la gestión y de consolidación del espacio político.

En ese contexto, el Frente Grande reafirmó su pertenencia al proyecto de gobierno y su compromiso con la continuidad de un modelo que apuesta a la construcción política colectiva.