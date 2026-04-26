La fiscalía vuelve a la carga con el pedido de detención domiciliaria para el intendente de Plottier

La fiscalía de Delitos Económicos realizará este lunes un nuevo intento por formularle cargos al intendente de Plottier, Luis Bertolini, y pedirá su detención domiciliaria por presunto riesgo de entorpecimiento de la investigación. La acusación alcanza además a la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez, a su hijo Mauricio López, y al socio de éste, Pedro Vilchez.

La acusación que presentarán el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal del caso Rocío Rivero es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en carácter de coautores para Bertolini y Ramírez; y de partícipes necesarios para López y Vilchez.

Contra lo que se había anunciado, la fiscalía no formulará cargos por presunta administración fraudulenta. Tampoco acusará por beneficiar supuestamente a propietarios en el barrio Los Canales con una eximición de tasas por decreto, sin pasar por el Concejo Deliberante.

Lo que sí confirmó el fiscal jefe Vignaroli fue que pedirá la detención domiciliaria de Bertolini como medida para cautelar el proceso, ante el peligro de entorpecimiento de la investigación. Mencionó en ese sentido la «manipulación de expedientes» por parte del jefe municipal y su subsecretaria de Hacienda.

También hará alusión al «temor» que manifestaron algunos testigos, entre ellos funcionarios municipales, a declarar en contra del intendente.

La decisión de conceder o no la detención la tomará la jueza de Garantías designada para esta audiencia, Carina Álvarez, y puede ser confirmada o rectificada por un tribunal revisor y luego por el Tribunal de Impugnación.

El pasado lunes 13 iba a realizarse la formulación de cargos pero se suspendió por la ausencia de Bertolini, quien presentó un certificado médico por un cuadro gastrointestinal. Ese día tampoco asistió Vilchez, cuyos abogados tenían otra audiencia programada.

Al intendente de Plottier lo asisten Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez. A Gladys Ramírez, Mauricio López y Pedro Vilchez los defienden Melina Pozzer y Pablo Gutiérrez, del estudio Mendaña.

La causa judicial está atravesada con intensidad por la interna política de Plottier. El jefe municipal, además de declararse inocente de las acusaciones, calificó de «intento de golpe de estado» la actuación fiscal en su contra.

También intentó justificar las numerosas contrataciones al empresario Vilchez para prestar todo tipo de servicios a la ciudad, asegurando que siempre presentó la mejor oferta.

La fiscalía tiene bajo observación al menos 160 contratos por un monto global de 2.300 millones de pesos en el período 2024/25.