Río Negro tendrá una nueva reunión con Nación por el traspaso del Tren del Valle: «la decisión está tomada»

El Gobierno de Río Negro iniciará una nueva ronda de reuniones con Nación para avanzar en el traspaso operativo del Tren del Valle. El objetivo oficial es cerrar los detalles administrativos y técnicos para que la provincia, a través de Tren Patagónico, tome el control del servicio actual y luego amplíe el recorrido por etapas.

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, confirmó a Diario RÍO NEGRO que viajarán a Buenos Aires para continuar las negociaciones. “Tenemos reuniones allá el lunes por el tema tren y por el tema rutas”, señaló y aseguró que la definición política ya fue adoptada y que ahora restan formalidades administrativas: «El traspaso se firma, por eso vamos para allá, para ver si se va a concretar en mayo o junio, pero la decisión está tomada y la idea es avanzar”, sostuvo.

Según explicó, la definición central pasa por formalizar la cesión del uso del servicio ferroviario vigente, aunque las vías seguirán bajo órbita nacional. “No te van a traspasar la propiedad de las vías, porque eso sigue siendo del Estado Nacional. Te traspasan el uso”, detalló.

Tren del Valle: la primera etapa será entre Plottier y Cipolletti

La meta del Gobierno provincial es que el Tren del Valle vuelva a consolidarse como una alternativa de transporte regional durante este año, con una ampliación progresiva hacia distintas ciudades del Alto Valle.

Inicialmente, el principal objetivo es comenzar con el corredor que hoy ya existe entre Plottier, Neuquén y Cipolletti, aunque con un funcionamiento intermitente en los últimos tiempos. Ante ese panorama, la prioridad será garantizar una operación estable en ese tramo antes de extenderlo hacia otras localidades.

El funcionario remarcó que el proyecto de fondo es recuperar todo el corredor ferroviario regional. “La intención nuestra es por etapa llegar hasta Chichinales, que el Tren del Valle sea completo”, afirmó.

Aun así, aclaró que el avance será gradual. “Vamos a ir con bastante cautela haciendo operar solamente el servicio que está hoy, en primera instancia”.

Material rodante disponible y un obstáculo en Bahía Blanca

Echarren reveló además que Río Negro ya consiguió formaciones que podrían utilizarse en el servicio regional. “Se ha conseguido mucho material rodante y puede servir para el Tren del Valle y para las formaciones que tiene también Tren Patagónico”, afirmó.

No obstante, explicó que las inundaciones en Bahía Blanca complicaron la logística para trasladarlas al sur. “Se cortó la vía que viene para el sur y no se pueden traer”, dijo.

Agregó que una alternativa sería combinar tren y transporte por carretera, aunque con costos elevados. “Tenés que hacer un traspaso con carretones y volver a cargar sobre la vía. Es un tema bastante costoso”.

Qué sucede con las estaciones ferroviaras en el Alto Valle

Otro de los principales desafíos pasa por la situación de las estaciones ferroviarias a lo largo del trazado. Muchas fueron cedidas a municipios o reconvertidas para otros usos.

“Las estaciones son parte del patrimonio del Estado Nacional. Algunas están cedidas a municipalidades, otras hay instituciones, otras se han hecho centros culturales”, describió el ministro.

En ese sentido, explicó que ya existe un relevamiento previo realizado por Tren Patagónico, aunque se espera profundizarlo más próximamente.

También planteó distintas alternativas para la operación futura. “Hay que tomar la definición de cómo vas a hacer. Si vas a utilizar las estaciones o si directamente no utilizarlas y que el boleto se emita de forma digital y se corrobore arriba del tren”, señaló.