Los frentes abiertos del Gobierno

El gobernador agotó la moderación con los gremios y parece estar en una pulseada de varios frentes que dejó con escaso margen de reacción a los sindicatos.

La definición que dio públicamente de Unter esta semana, al tildarlo de un sindicato “muy ideologizado”, aplicando en ese concepto una carga negativa, y con un ímpetu de confrontación con el Gobierno difícil de dominar, muestran la nueva línea gubernamental, alejada de la premisa de instar por el diálogo siempre.

La Unter genera dolores de cabeza al Gobierno, pero también tiene problemas internos porque el impacto de los descuentos, que ya se aplican sin anuncio previo, resta contundencia a las medidas de fuerza que se retomaron la semana pasada, tras una corta tregua con la declaración de “insuficiencia” de la última oferta salarial que le permitió obtener los aumentos con los haberes de marzo y el bono .

El sindicato ahora amenaza con 48 horas de huelga los primeros días de mayo. Pusieron plazo al Gobierno para citar a paritaria antes del jueves 30, algo poco probable que se concrete y más con el antecedente de que en las últimas ocasiones que los docentes quisieron imponer sus reglas y tiempos, el oficialismo no respondió en sus plazos.

El gremio se plantó en exigir un salario inicial de 2 millones de pesos y está lejos del actual que ronda 1,2 millones de pesos. Alberto Weretilneck insiste en atar las ofertas a lo que las finanzas posibiliten, reitera cada mes la pérdida de recursos nacionales. También deslizó revisar la fórmula de aumentos con el IPC mixto, aunque – por ahora- es el esquema más conveniente con los indicadores que se vienen dando oficialmente.

Con Unter dejó librado al “tiempo” la solución, según declaró en la cordillera esta semana, confía en el desgaste del sindicato, que ya activó fondos de huelgas en las seccionales y convocó a otros gremios en busca de fuerza a su pelea actual.

ATE participó de esa reunión llamada por los docentes en Roca, se plegó en un documento final con algunas reivindicaciones, pero no está en sus planes confrontar abiertamente con el gobernador que hasta el momento viene atendiendo sus demandas puntuales, que le sirven a Rodrigo Vicente para mostrar como “logros”, con mesas de negociaciones sectoriales y acuerdos por ítems. Todo con la intervención directa del referente nacional Rodolfo Aguiar.

Con UPCN Weretilneck abrió un nuevo frente. El sindicato que conduce por noveno mandato consecutivo Juan Carlos Scalesi, advirtió esta semana el impacto de una medida del Gobierno que considera “discrecional”, como lo es la fijación de topes para el descuento de créditos de los trabajadores. En realidad, el Gobierno aplicó una ley que nunca había cumplido y también responde a la cantidad de demandas judiciales que tiene por el ahogo de los estatales endeudados que llegan al 80 o 100% de retención salarial, en los casos más apremiantes.

UPCN planteó la afectación a los trabajadores por aparecer en el sistema de deudores, pero la mayor preocupación sería el impacto en las arcas del propio sindicato, que tiene un aceitado sistema de financiamiento con los estatales.

También con Asspur el propio Gobierno habilitó otro foco, a pesar de que el sindicato de los hospitalarios perdió fuerza interna en el último tiempo. Un sumario interno a la secretaria gremial por incumplimientos -no asiste a trabajar desde enero, dijo Weretilneck- y la intimación del ministerio de Salud a la titular, Cesira Mullally, de regresar al hospital, a pesar de tener licencia gremial habilitada hasta junio, según admitió el propio mandatario, activó otro malestar que tuvo poca reacción entre los sindicatos.

La reunión de gremios en Roca dejó la foto y un pliego de reivindicaciones generales, con más mensajes a Nación que reproches a la Provincia. La reedición del frente sindical no comienza con contundencia.