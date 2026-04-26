Necrológicas de hoy, domingo 26 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 26 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Beronich, Nicolas
Con profunda tristeza compartimos a amigos y familiares el fallecimiento de nuestro querido papá Nicolas Beronich ocurrido el dia lunes 13 a los 88 años; sus restos fueron trasladados al cementerio Parque Las Fuentes. Lo recordaremos siempre con amor y el cariño que siempre transmitió.
guzmán, juana
La comunidad del Barrio Viejo Polo acompaña con mucho cariño al Sr. René Ferreyra, Presidente de la Comisión, ante el fallecimiento de su querida madre, En este momento de profundo dolor, hacemos llegar a él y a toda su familia un fuerte abrazo, deseándoles paz y consuelo.
BONAVITTA, ALFREDO EDUARDO
Falleció en Junín, Bs. As., el 10/04/2026 a los 60 años. Sus familiares lo despiden con inmenso dolor y acompañan a su esposa Viviana Lobato y a sus hijas Francina y Valentina en este difícil momento.
TASSOTTI de CURZEL, MARIA HORTENSIA
Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Su esposo: Eduardo Curzel. Sus hijas: Viviana y Vilma. Sus hijos políticos. Sus nietos: Ezequiel, Martina, Juan Simón y Micaela y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
RIVAS RIVERA VDA. DE MOLINA, JUANA
Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en la Iglesia Mensajero de Cristo de Kennedy esquina Colón recibirán sepultura hoy a las 9 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
BARRIGA, JORGE ALBERTO
Falleció en Ciudad de Rincón de los Sauces el 24 de abril de 2026. Directorio y personal de TSB S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a su familia en este difícil momento.
BARRIGA, JORGE ALBERTO
Falleció en Ciudad de Rincon de los Sauces el 24 de abril de 2026. Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a la Familia Barriga en este doloroso momento.
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