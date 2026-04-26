Los caminos posibles para la recría: un debate entre el negocio y la pasión en la ganadería

En la columna anterior comentábamos sobre la necesidad de diluir la desfavorable relación compraventa durante el proceso de la recría de los machos destetados, generando kilos baratos a bajo costo. Hablábamos también de las nuevas oportunidades de negocios que se abrían a partir de:

el alto precio del ternero, y la necesidad de la industria de recriar animales para convertirlos en novillos pesados para la exportación.

El debate entre el negocio y la pasión en la ganadería

Una de las opciones que aparecía era vender los terneros al destete a la industria frigorífica, dejándolos capitalizados en el mismo campo de origen para continuar su recría. El productor aprovecha el ingreso en dólares derivado del excelente precio del ternero, manteniendo el animal dentro de su campo y ganando una proporción de los kilos generados a partir de ahí. Esto reduce la exposición al riesgo de una devaluación y a la relación compraventa del futuro.

Aquí es donde hablamos del debate entre el negocio y la pasión: por más que nos gusten las vacas, los terneros y los novillos, el productor ganadero tiene que pensar como un empresario, y aprovechar la oportunidad inédita del altísimo precio de las categorías. Hay quienes están convirtiendo terneros, novillos y hasta vacas para transformarlas en campo, propiedades urbanas o cualquier otro activo que esté subvaluado con respecto a la hacienda.

Hay quienes están convirtiendo terneros, novillos y hasta vacas para transformarlas en campo, propiedades urbanas o cualquier otro activo que esté subvaluado con respecto a la hacienda. Foto: gentileza Darío Colombatto.

Quedarnos con la propiedad del ganado en su punto máximo de precios puede convertirse en una oportunidad perdida en un tiempo más. Como comentara en la anterior columna, esto puede parecer shockeante para muchos de ustedes, pero es pragmatismo puro, y no necesariamente lo tienen que hacer todos ni con todos los terneros.

Ganadería: los caminos posibles para la recría

Si es que nos quedamos con los terneros o terneras, sean nuestros o que los dejemos capitalizados, lo importante es armar estrategias para la recría eficiente. En los valles de la Norpatagonia, el riego permite altos rendimientos de maíz que se convierte en grano o silaje, más la posibilidad de generar pasturas base alfalfa o verdeos de invierno.

Lo que nosotros recomendamos con el destete o las compras que lleguen de afuera es bloquear los animales por peso, y solamente enviar a pasto directo a aquellos animales que pesen más de 180-190 kg (para mí, el ideal está en 200 kg en el otoño). Los terneros más livianos deberían pasar por una etapa de corral de inicio para poder compensar el peso de los otros y llegar al invierno bien acomodados.

Las opciones para el corral de inicio dependen del peso de inicio: animales de entre 150 y 190 kg pueden directamente recibir una dieta basada en silaje de maíz (como regla general, entre 50% y 60% de la dieta en base materia seca), algo de grano de maíz (10% a 15%), pellet de girasol o soja y minerales, o incluso podría directamente hacerse una combinación 50% de silaje de maíz y 48% de heno/henolaje de alfalfa, más los minerales.

Los terneros más livianos deberían pasar por una etapa de corral de inicio para poder compensar el peso de los otros y llegar al invierno bien acomodados. Foto: gentileza Darío Colombatto.

Por su parte, animales con menos de 150 kg deberían recibir una dieta con menos silaje y más heno y grano (como idea general, quizás un 25-30% de grano) buscando una dieta más seca, con más proteína y energía. El objetivo en estos casos es lograr una tasa de ganancia de 800-900 gramos/día en los machos, y 700-800 en las hembras. Esta ganancia objetivo dependerá principalmente del peso de inicio (a menor peso de inicio, mayor es la ganancia permitida) y del sexo (hembras deberían tener un poco menos de ganancia ya que pueden engrasarse prematuramente).

Este corral de inicio debería durar entre dos y tres meses para asegurar la ganancia y, por sobre todas las cosas, la cantidad de kilos que permitan nivelarse con los más pesados. Esto será importante en:

los machos para entrar al invierno más pesados y con mayor capacidad de ingestión de pasto/silaje, y las hembras para poder tener más cabezas elegibles para una potencial selección para reposición.

Mientras transcurre el corral de inicio de los más livianos, los animales a pasto deben ser manejados a través de la “gestión del remanente”: es importante armar circuitos de pastoreo que aseguren alta frecuencia, pero baja intensidad del pastoreo, de tal forma de asegurar alta ganancia de peso a través de la maximización del consumo voluntario, sin reducir la carga animal de manera significativa (mantiene la producción por ha, pero mejora la producción individual). El objetivo de la recría de terneros destetados en su primer otoño a pasto puro debería ser perforar hacia arriba el piso de 500 gramos por día, lo que asegura un correcto crecimiento óseo-muscular, sin excesivo engrasamiento.

En síntesis, habiéndose alcanzado un (aparente) techo de precios, lo que ahora queda sin dudas es apostar a la eficiencia productiva. Debemos y podemos meterle más kilos a cada animal que destetamos. La estrategia elegida en cada caso dependerá de la situación particular de cada empresa, pero este es el camino. En una futura columna, nos concentraremos en las etapas de la hembra de reposición, una categoría que, avizoro, será la vedette del futuro cercano.

(*) Ing. Agr. Darío Colombatto, PhD.

Profesor Titular Fauba – Investigador INPA-Conicet – Consultor Internacional en Ganadería de Carne.

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