Cuáles podrían ser las prohibiciones del régimen talibán para las mujeres, en Afganistán

La toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán convirtió al país en un sitio inseguro para muchos de sus habitantes. Y, sin dudas, para muchas mujeres.

En décadas anteriores y bajo el régimen talibán, las mujeres y niñas tenían prohibido salir de casa sin un "guardián" masculino, estudiar y trabajar, recibir atención médica por parte de sanitarios hombres, participar en política y hablar en público, entre otras medidas restrictivas de su participación.

Además, no podían ser vistas a través de ventanas ni balcones, y si salían de sus casas tenían que hacerlo con un burka completo, siempre acompañadas por un varón.

Estas prohibiciones podrían volver en la actualidad, y su desobediencia podría traer consigo duros castigos físicos: azotes, golpes y la lapidación hasta la muerte, como el acto más brutal.

Se teme, entonces, que entre los puntos prohibicionistas para las mujeres vuelvan a establecerse:

* no poder trabajar; únicamente algunas, como doctoras o enfermeras, en algunos hospitales.

* no poder hacer nada fuera de casa sin su guardián' (padre, hermano o marido), tampoco hablar ni vincularse con otros hombres que no sean sus "cuidadores".

* no comerciar.

* no atenderse por médicos o enfermeros varones.

* no acceder a ningún nivel educativo

* llevar burkas

* ser agredidas de distintas formas - golpes, insultos, lapidación - si no cumplen con las reglas establecidas para ellas.

* no usar cosméticos y tampoco zapatos de tacón.

* no reír fuerte.

* no reunirse con motivo de festividades, ni siquiera religiosas.

* no lavar la ropa en ríos o plazas públicas.

* no coser ropa femenina ni acudir a que le hagan ropa en sastrerías.

* no entrar en los baños públicos

* no viajar en el mismo autobús que los hombres

* no realizar fotografías (ni salir en ellas)

* no salir en revistas, libros o carteles publicitarios.

La preocupación por el alto nivel de violencia contra las mujeres y niñas se hace sentir en todo el mundo, donde muchas familias han decidido sacar a sus hijas del país para evitar que caigan en manos de los talibanes.

Por el momento, no ha habido anuncios al respecto. Sin embargo, las primeras imágenes tomadas en Kabul muestran al personal de las milicias nacionales tapando publicidades con mujeres como protagonistas.