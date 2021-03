Cuarenta y cuatro jóvenes volvieron del viaje de egresados en Cancún con coronavirus

En medio del descubrimiento de nuevas cepas de coronavirus en el mundo y el debate por las restricciones en las fronteras, 44 jóvenes dieron positivo al regresar de su viaje de egresados en Cancún.

El contingente era de 149 personas que residen en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud deberá establecer los contactos estrechos y pidió los datos de todos los pasajeros del vuelo.

Todas las muestras positivas serán enviadas al Instituto Malbrán para establecer la "secuenciación genónica" para "monitorear posibles variantes del virus".

Las nuevas cepas mantienen en alerta a la cartera de Salud y al Gobierno Nacional. Aunque no se incluyó un cierre de fronteras en el nuevo DNU que prolongó el distanciamiento social, se reiteró la recomendación de no realizar viajes al exterior que no sean con motivos esenciales.

También indicaron que se deberá "presentar obligatoriamente un test de PCR con resultado negativo en las 72 horas previas al embarque y al arribo al país" y "realizar cuarentena obligatoria durante 10 días a partir de la PCR negativa, que también tendrá carácter obligatorio".