Camila Velasco reveló que fue novia de Roberto Garcia Moritán y aclaró si él le fue infiel con Pampita

Camila Velasco, hija de María Eugenia Zorzenon y Sergio Velasco Ferrero, confesó en una nota con Socios del espectáculo haber mantenido una relación de 4 años con Roberto García Moritán, el actual marido de la modelo Pampita.

«Salimos 4 años, fue bastante formal la relación. En ese momento estaba enamorada, pero la historia se fue diluyendo y cortamos. Yo estaba enfocada en recibirme y él en sus cosas. ¿Si me fui infiel? No que yo sepa, yo tampoco a él», reveló.

La actual ingeniera industrial brindó detalles de su pasado junto a Moritán, quien denomino fue su primer novio “serio”. Además, opinó sobre el casamiento del actual ministro con la modelo: «La verdad es que es la mujer que necesitaba. Me alegré por él y por la historia de los dos, sentí que era un buen match».

Camila Velasco, quien en algún momento fue recurrente, se encuentra alejada de los medios y trabaja como consultora para diferentes empresas: «Mi pasado mediático es parte de mi, fue divertido pero todo lo que hice en los medios me sirvió para estudiar lo que yo quería. En ese momento, era desenvuelta y tenía lindo cuerpo, por lo que me llamaban para hacer fotos», concluyó.

Qué dijo Camila sobre Pampita y Roberto García Moritán

«¿Cuándo lo viste con Pampita, lo llamaste para felicitarlo?«, quiso saber el cronista. «No. A mí me llamaron de todos los medios pero no di ninguna nota. Hacen muy linda pareja, era lo él necesitaba y ella también. Con ella desfilé una vez, es muy profesional. Me alegré cuando los vi juntos«, se sinceró la actriz y actual ingeniera industrial.

«No lo lloré a Moritán, la verdad que a veces cuando uno termina un amor, una relación, se siente más liberado. Me dejó un buen aprendizaje», expresó Camila Velasco.

«¿Te dejó un buen aprendizaje? Era más grande que vos«, preguntó Vázquez. «Sí, pero no tanto más. Creo que nos llevamos 10 años, pero siempre fue así mi relación con nada mis parejas«, finalizó Velasco.

Con información de Noticias Argentinas