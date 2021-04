Cuarto día sin camas de terapia intensiva en Bariloche

La ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene al 100% en Bariloche desde el lunes cuando la ciudad andina entró en un colapso del sistema de salud con pacientes en espera en guardias y salas comunes.

“En últimas 72 horas hubo una duplicación semanal de contagios que pone en jaque a todo el sistema sanitario”, afirmó el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, en diálogo con RN RADIO (89.3).

Bariloche tiene actualmente 1.737 casos activos y esta semana tuvo un récord diario de 271 contagios.

La ocupación de camas al tope es una realidad del sistema de salud pero el titular del hospital focalizó que se debe apuntar a “evitar contagiarse” ya que en Bariloche es alto el índice de fallecimientos de pacientes que llegan a terapia y requieren oxigeno.

“Una vez que entrás a terapia intensiva, este virus de cada 10 personas mata a 6 y no podemos hacer nada como médicos, la ciencia no encontró ningún tipo de soporte que los pueda curar, entonces el foco no es la cama de terapia, el tema es que no te tenés de contagiar porque la cama de terapia no te garantiza nada”, afirmó Gil.

El médico recordó que las estadísticas de coronavirus indican que de cada 1.000 pacientes el 20% requiere internación de esos un 2,5% necesita cama de terapia intensiva, es decir entre 25 y 30 pacientes. “Con 57 camas la cuenta estadística es muy sencilla no hay sistema sanitario que pueda soportar semejante embestida del virus ni acá , ni en Estados Unidos, ni en Europa ni en ningún lado por eso debemos a pelar a que no debemos contagiarnos”, insistió.

Indicó que en Bariloche se observan distintos escenarios, por un lado comerciantes cumplen el uso de barbijo, la limpieza, la distancia social y por otro “para la juventud en las calles el barbijo es una cosa invisible, es como una rebeldía, prácticamente no se ve el uso de barbijo”.

“El comportamiento social va de la mano de los casos diarios”, señaló Gil, al tiempo que mencionó que los contagios registrados esta semana responden a “comportamientos inadecuados de 10 días atrás”.

El médico precisó que actualmente el 80% de las personas que acuden por guardia respiratoria con síntomas son menores 40 años sin factores de riesgo, por eso se planteará trasladar los hisopados para esos grupos al hospital modular que se emplazó en la zona oeste.

De todos modos, Gil afirmó que con los síntomas se puede realizar un diagnóstico clínico y prescindir del hisopado que tiene un alto costo para el sistema sanitario.