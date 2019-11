Cuestionan a la justicia por no citar a familiares de víctimas de gatillo fácil

“Yo me entero por los diarios que al asesino de mi hijo le dan beneficios. No fueron capaces de avisarme que iban a realizar una audiencia”, fue el grito que retumbó ayer por la mañana en los pasillos de la Ciudad Judicial de Neuquén. Ely Hernández, la madre de Braian, cuestionó a la justicia neuquina y la jueza de Ejecución Raquel Gass, por haber realizado audiencias sin la presencia de los familiares del chico de 14 años, quien fue asesinado por la espalda por el policía Claudio Salas, en 2012.



La polémica se generó durante una audiencia que se realizó en relación con otro caso de gatillo fácil, el de Matías Casas. Allí el abogado defensor, Carlos Ronda, solicitó que se reduzca la condena para su defendido -el expolicía Héctor Méndez-, en seis meses porque el hombre realizó diversas capacitaciones y estudios.



Tras el pedido del defensor, tanto el abogado querellante, Mariano Pedrero, como el padre de Matías, César Casas, no se opusieron porque es una garantía que da la ley, pero cuestionaron que se de este tipo de “beneficios” a los policías y sostuvieron que “ese derecho que ellos tienen a estudiar, es el que le quitaron a Matías cuando lo mataron”.



No podemos dejar de señalar que ese derecho que le están dando a estudiar al expolicía, fue el que se le negó a Matías cuando lo asesinó". Mariano Pedrero, abogado querellante de la familia de Matías Casas.

Casas cuestionó diversos fallos judiciales en casos de gatillo fácil y manifestó que a su entender se cometieron irregularidades en algunos procesos. En ese contexto, criticó a la jueza e indicó que en la causa de Braian Hernández “la madre no asistió a dos audiencias” donde concedieron las salidas transitorias al condenado y ella no fue citada.

Gass respondió que los planteos realizados “no se pueden tratar en esta audiencia” porque son “cuestiones de otra audiencia” y agregó que “yo no soy la responsable de citar a la gente”.



Pero antes de que la magistrada termine de hablar, Ely Hernández, la interrumpió, se paró en medio de la sala y cuestionó a los gritos que “no entiendo porque en la audiencia donde liberaste al asesino de mi hijo yo no tuve derecho a estar sentada acá”.

El reclamo fue para la jueza porque está en las dos causas. A nosotros nos mataron a nuestros pibes, es lo único que nos importa". César Casas cuestionó el rol de la justicia en los casos de gatillo fácil.

Salidas transitorias

La queja de la mujer se debe a que en diciembre del 2018 y en marzo y octubre de este año, se realizaron sucesivas audiencias donde se concedieron salidas transitorias sin consentimiento de la familia de la víctima.



En marzo le concedieron la salida transitoria de 12 horas, una vez por mes, y el 16 de octubre el defensor de Claudio Salas, Nahuel Urra, pidió la ampliación a 12 horas dos veces por mes. Además informó que el dueño de una fábrica de premoldeado de Centenario está dispuesto a darle trabajo, por lo que pidió que le otorguen salidas laborales.



Claudio Salas fue condenado a prisión perpetua por un caso de gatillo fácil que tuvo como víctima a Braian Hernández, un niño de 14 años, pero sucesivos fallos lo beneficiaron con una rebaja a 15 años. Lleva menos de 7 en prisión.