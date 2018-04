5 series para maratonear en este feriado

The let down o cómo ser madre y no morir en el intento.

Te acordas de Soy Roxi... Bueno, la serie australiana toma la maternidad en ese plan: el del costado menos glamoroso y mas desquiciante del asunto...

La historia se centra en Audrey (Bell), una madre primeriza que siente que falla en cada uno de los desafíos que le presenta la crianza de su hija de dos meses, Stevie. Con la ayuda de su marido Jeremy (Duncan Fellows) y un grupo heterogéneo de mamás, ella aprenderá que la cotidianidad con su pequeña no comulga con la perfección.

Ya está en Netflix y son 7 capítulos