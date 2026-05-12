Violento ataque armado en Rincón de los Sauces: un joven herido fue derivado de urgencia a Neuquén

Un joven de 28 años recibió al menos dos impactos de bala tras una intensa balacera en la intersección de Eva Duarte y Tucumán. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia a Neuquén capital bajo un estricto operativo vial.

Una madrugada de disparos y terror

Alrededor de la una de la madrugada de este martes, la tranquilidad de Rincón de los Sauces se vio interrumpida por una ráfaga de disparos que alertó a los vecinos del sector de las calles Eva Duarte y Tucumán. Ante las reiteradas detonaciones, los residentes dieron aviso inmediato a la policía.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena violenta: un hombre tendido en la vía pública con heridas visibles y una camioneta Toyota Hilux que presentaba múltiples impactos de bala en su carrocería.

Operativo sanitario y traslado de alta complejidad

La víctima fue asistida inicialmente en la Clínica Rincón, donde se constató que presentaba al menos dos heridas de arma de fuego, una de ellas localizada en la zona del pecho. Dada la complejidad del cuadro clínico, los profesionales médicos decidieron su traslado inmediato al Hospital Castro Rendón en la ciudad de Neuquén.

Para garantizar la rapidez del traslado, se montó un operativo de emergencia coordinado por las fuerzas de seguridad, que incluyó cortes de tránsito estratégicos en la Ruta 5 y la Ruta 6, permitiendo que la unidad sanitaria circulara sin demoras hacia la capital provincial.

Investigación en curso: vainas servidas y dos calibres

La fiscal del caso, Rocío Rivero, tomó las riendas de la investigación y ordenó las primeras medidas de rigor. En el sitio del ataque trabajó personal de la Unidad de Criminalística, que recolectó una gran cantidad de vainas servidas.

Según las primeras pericias, se habrían utilizado al menos dos tipos de armas de fuego diferentes: calibre 9 milímetros y 3.80, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado o un enfrentamiento entre varias personas.



Búsqueda de testigos y cámaras de seguridad

Además del peritaje sobre la camioneta y los proyectiles, la fiscalía solicitó en las últimas horas que se realice el relevamiento detallado de las cámaras de seguridad (públicas y privadas) de la zona y que se sumen las entrevistas con los vecinos que habían alertado sobre el hecho.

También se ordenaron pericias sobre el vehículo secuestrado para determinar la trayectoria de los disparos.

Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con el hecho, y el estado de salud de la víctima permanece bajo pronóstico reservado.