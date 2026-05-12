Río Negro definió pautas para el uso del celular en las escuelas

“Pausa digital” es el nuevo dispositivo pedagógico que lanzó el ministerio de Educación de Río Negro -a través de la resolución 3024- para proponer un trabajo integral enfocado en las tecnologías que se pueden utilizar en las aulas, como es el caso de los celulares.

Río Negro parte de la premisa de “no prohibir” el uso del celular en las escuelas sino de “acompañar” y “promover” una“práctica responsable y pedagógica” de los dispositivos digitales.

El ministerio elaboró tres documentos de base, que esta semana se distribuyen en las escuelas para ser trabajados el jueves en las jornadas Escuela + Familia donde se propondrá hacer extensivos los conceptos a las familias junto a docentes y equipos directivos.

Paula Quezada, coordinadora del área de Innovación e Investigación del ministerio de Educación, dijo que se decidió establecer “Pausa digital” como un “dispositivo” y no un programa porque “refiere a un posicionamiento político- pedagógico que asumimos, que difiere al de otros lugares del mundo o provincias”.

Quezada remarcó que Río Negro no decidió prohibir el uso de dispositivos en las escuelas -como ocurrió en otras jurisdicciones y como se promueve desde algunos sectores- sino que se toma el celular como “una parte constitutiva de todas las personas y eso implica que empecemos a definir y a normar”.

El área de Innovación e Investigación fue creada en diciembre pasado y un equipo técnico se abocó a investigar qué ocurría en otras jurisdicciones y países; buscó datos concretos y empíricos de los pro y los contra de los dispositivos; y asumieron en parte un lema de un informe de la Unesco de 2023 que señala que “prohibir no reemplaza enseñar”.

“Vimos que en los países donde avanzaron en políticas restrictivas al tiempo tuvieron que retroceder y pensar prácticas de enseñanza”, señaló Quezada a RÍO NEGRO y remarcó: “Si prohibimos los pibes quedan al margen, en soledad, nosotros como educadores consideramos que necesitamos construir una ciudadanía digital, enseñar derechos, responsabilidades, cuidados, límites, criterios éticos”.

Mencionó que se promueve el “uso regulado”que significa “entender que hay momentos en donde el celular está permitido para buscar información, para trabajar con algún tipo de herramienta digital y no está permitido para redes sociales, para sacar fotos, para todo lo que puede generar consecuencias en los vínculos y en las convivencias escolares”.

“Se busca regular con sentido, acompañar, enseñar a usar los dispositivos, educar en una cultura digital porque si no lo hace la escuela quién lo va a hacer”, señaló la funcionaria, quien mencionó que muchas veces las familias no tienen las herramientas para poner límites o desconocen los peligros de las redes sociales o los retos virales.

Educación preparó “orientaciones pedagógicas para los distintos niveles educativos porque no es lo mismo el uso de los dispositivos en el nivel inicial, en primaria, en secundaria, en el terciario donde son adultos” y se busca involucrar a las familias y proporcionarles conocimiento de las herramientas para que afuera de la escuela también se apliquen buenas prácticas que puede ser por ejemplo determinar un espacio donde todos deban dejar el celular, propiciando el diálogo y la escucha personal.

Quezada indicó que también debe ser una propuesta pedagógica para los adultos porque se debe “educar con el ejemplo” y mencionó como ejemplo que alumnos están pendientes de su celular en el aula y ocurre que padres llamen para realizarles alguna consulta aún sabiendo que están en el horario escolar.

Los tres documentos elaborados por Educación, que forman parte del dispositivo “Pausa digital” contienen “orientaciones claras para los distintos niveles y modalidades educativas”. Por caso para el nivel inicial se promoverán charlas informativas con especialistas referidas al desarrollo cognitivo de las infancias y la vinculación con los dispositivos.

El segundo documento aborda el uso de la Inteligencia Artificial para pensar en “buenas prácticas de enseñanza y didáctica” a través de la IA. “La idea es pensar cómo la IA puede facilitar el trabajo, ayudar, pero no que piense por mí, hay que enseñar que los datos que aporta la IA no siempre son certeros, por ejemplo”, indicó la titular de Innovación e Investigación del ministerio.

El tercer documento -que en estos días tendrán todas las escuelas- brinda “indicadores respecto del uso del celular para detectar cuando es un consumo problemático” y a partir de eso “articular con la familia y con instituciones” que trabajen puntualmente.

“La premisa es potenciar el uso pedagógico. No se puede decir que el celular es un accesorio, en la actualidad es parte constitutivo de cada uno”, afirmó Paula Quezada.

Debates legislativos apuntan a pautar acuerdos

En la Legislatura de Río Negro hay varias propuestas vinculadas al uso de dispositivos tecnológicos en las aulas, algunas de carácter restrictivo y otras con una mayor apertura para establecer pautas o códigos de uso.

En el último punto se ubica el proyecto de “pacto parental” que impulsó la legisladora Roberta Scavo (CC-ARI Cambiemos) y que fue una comunicación en pos de pedir a Educación elaborar una propuesta similar a la utilizada en Mendoza, que busca una responsabilidad compartida entre escuela y familia; y fomentar el “uso responsable” de las tecnologías digitales.

También Scavo propuso un marco regulatorio en forma de ley -cuya autoría quedó abierta debido a la amplitud de acompañamiento del proyecto que aún no llegó a sesión- para “establecer acuerdos escolares, definir cuando sí y cuando no se usa el celular en el aula, no es un apagón total”, remarcó la autora.

Scavo coincidió en la mirada de Educación de evitar prohibir sino que “se aproveche la tecnología en la escuela con fines pedagógicos, que sea consensuado el uso, que la tecnología esté al servicio y no como un fin en sí mismo”.