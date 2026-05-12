Interna del MPN: un exintendente de Neuquén anunció que competirá para presidir el partido

El exintendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, anunció ayer su intención de competir como candidato para presidir el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el histórico partido provincial que este año debe renovar sus autoridades.

El dirigente, que fue cuatro veces jefe comunal de la localidad lacustre, afirmó que ya está organizando encuentros con seccionales y afiliados de cara al proceso de elecciones internas que todavía no tiene fecha confirmada.

Di Fonzo llamó a «renovar» el partido en función de la realidad que atraviesa Neuquén y el desarrollo de Vaca Muerta, que trajo como consecuencia un marcado aumento de la población.

Sostuvo, sin embargo, que esa intención no implica dejar de lado «a los históricos» del MPN. «Hay que tenernos más cerca que nunca, no podemos prescindir de nadie. Creo que hemos sido un poco injustos con ellos», sumó en declaraciones a FM Capital.

El partido que gobernó la provincia durante más de cinco décadas atraviesa un delicado momento institucional.

El resultado electoral de 2023, cuando perdió la gobernación por primera vez en la historia a manos de Rolando Figueroa, dejó en una situación inédita al espacio, que por primera vez pasó a ser parte de la oposición, aunque sin tomar una postura hostil con la nueva gestión.

Interna del MPN: los mandatos a renovar

La conducción del MPN está compuesta por una Junta de Gobierno y una Convención, órganos que desde 2022 están a cargo de los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag.

Sus mandatos vencerán este año, al igual que el de los referentes de las 22 seccionales que la agrupación tiene en toda la provincia.

Meses atrás se había especulado con la posibilidad de arribar a una lista de unidad, posiblemente con el aval del propio Figueroa, quien sigue siendo afiliado del partido.

Di Fonzo no abundó sobre esa opción, aunque no descartó trabajar de forma conjunta con el gobernador y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, a los que describió como «dos hombres del MPN».

En cuanto al calendario electoral, indicó que las elecciones “probablemente” tengan lugar a fines de agosto, pero aclaró que habrá más precisiones después del aniversario del partido, el próximo 4 de junio.

La agrupación que lo respalda, dijo, fue denominada como «El Movimiento Va», en referencia al conocido latiguillo de campaña que utilizara el partido en la década del 90.