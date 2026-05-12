Viedma se sumó a la Marcha Federal Universitaria con una movilización en defensa de la educación pública

La columna universitaria avanzó por el centro de Viedma durante la Marcha Federal en defensa de la educación pública. Foto: Marcelo Ochoa.

Una multitudinaria movilización universitaria se realizó este martes en Viedma en el marco de la Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas.

La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, no docentes, familias y organizaciones sindicales y sociales que se sumaron a la jornada en defensa del sistema universitario nacional. También participaron referentes de distintos espacios políticos vinculados a la educación pública.

Estudiantes, docentes y no docentes coparon las calles céntricas de la capital rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa.

La concentración comenzó durante la tarde y las distintas columnas confluyeron en la esquina de bulevar Contín y 25 de Mayo. Desde allí, la marcha avanzó por diferentes calles céntricas de la capital rionegrina hasta llegar a la plaza San Martín, donde se realizó el acto central.

La movilización se desplazó por avenida 25 de Mayo rumbo a la plaza San Martín. Foto: Marcelo Ochoa.

Participantes de la marcha levantaron carteles en defensa del financiamiento universitario. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante el recorrido, más personas se fueron incorporando a la movilización, que mantuvo un importante nivel de convocatoria a lo largo de toda la jornada.

La marcha recorrió la avenida 25 de Mayo y continuó por calles Buenos Aires, Álvaro Barros y Rivadavia hasta desembocar en la plaza, que permaneció colmada de manifestantes.

La movilización sumó adhesiones a lo largo de su recorrido por el centro de la ciudad. Foto: Marcelo Ochoa.

El acto finalizó con la lectura de un documento sobre el financiamiento universitario

En el cierre de la actividad, los organizadores leyeron un documento en el que expresaron críticas al Gobierno nacional por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y reclamaron garantías para el sostenimiento de la educación superior pública y gratuita.

El cierre de la jornada reunió a una multitud en la plaza San Martín de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La movilización en Viedma se dio en simultáneo con marchas y actos en distintas ciudades del país, en una nueva jornada federal impulsada por el sector universitario.