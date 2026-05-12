En fotos | Así fue la marcha universitaria en Neuquén este martes: reportaron más de 30 mil personas

Este marets 12 de mayo se llevó a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que asumió Javier Milei. El ámbito educativo se movilizó para exigir el cumplimiento de la ley presupuestaria aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo. Hubo grandes repercusiones en Neuquén.

Foto: Ceci Maletti.

La concentración fue en el playón de la UNCo a las 17:30 y la marcha inició después de las 18. Desde allí, las columnas bajaron por la Avenida Argentina hasta la Avenida Mosconi, y de ahí retomaron el camino hasta el monumento del General San Martín para el acto de cierre.

La movilización fue encabezada por las agrupaciones de los trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, y también estuvieron presentes otros sindicatos de la provincia como ATEN, Ctera, CTA, Sadop y la CGT regional.

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«Vuelve la universidad a las calles por la Ley de Financiamiento Universitario, hace 200 días que el Gobierno Nacional no cumple la ley«, dijo la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, en conferencia de prensa en la previa de la marcha.

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Allí, contó que del 2024 al 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes, mientras que el número de personas matriculadas aumentó.

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«Tenemos más estudiantes, pero tenemos que reducir la cantidad de comisiones y franjas horarias«, argumentó y agregó que «ni un docente o no docente ha sido cesanteado, están yéndose por la falta de compromiso y financiamiento del gobierno nacional».

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Según reportaron desde la organización una vez que culminó la movilización, se superó la cantidad de personas que salieron a las calles en la primera marcha universitaria y reportaron que este martes hubo unas 30.000 personas recmalando por la Ley de Financiamiento Universitario.

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«Las consecuencias de este incumplimiento están empujando a las universidades a una situación cada vez más crítica, comprometiendo su presente y poniendo en riesgo su futuro», leyó Fany Mansilla, referente de ATEN, en el documento en conjunto en el acto de cierre.

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En la antesala de la marcha, el Gobierno nacional, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, formalizó un recorte de $78.768 millones que impacta de lleno en el Plan Nacional de Alfabetización, becas e infraestructura universitaria.

Asimismo, mientras se desplegaban marchas a lo largo y ancho del país por las universidades, emitió un comunicado en donde denunció una intensión de «instalar» en la sociedad un discurso que pretenden «desfinanciar» las altas casas de estudio o más bien «cerrarlas».

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“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.

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La respuesta se vio reflejada en las banderas y carteles que se vieron en las calles esta jornada, que aludieron incluso al escándalo de Manuel Adorni.

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Mariano Gaido asisitó a la marcha universitaria en Neuquén

La masiva convocatoria que tuvo la Marcha Federal Universitaria también repercutió dentro del municipio neuquino.

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En las columnas de la marcha se pudo observar la presencia del intendente Mariano Gaido, quien estuvo acompañado de la secretaria de Jefatura de Gabinete, Maria Pasqualini; la secretaria de Derechos Humanos, Luciana Di Giovanetti; y el concejal del MPN, Santiago Galindez.

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La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

Mientras docentes, estudiantes y autoridades exigen en las calles de todo el país el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en los tribunales se libra una batalla silenciosa que definirá si el Gobierno de Javier Milei debe o no enviar las partidas millonarias adeudadas.

El conflicto tiene su origen en la insistencia del Congreso. La norma, sancionada inicialmente en 2024 y vetada por el Ejecutivo, volvió a aprobarse al año siguiente.

Pese a un nuevo veto presidencial, esta vez el bloque de La Libertad Avanza no logró reunir el tercio necesario para blindar el rechazo. Ante la decisión oficial de limitar los artículos centrales de la ley en el Presupuesto 2026, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que hoy mantiene en vilo la transferencia de recursos.

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Actualmente, la aplicación de la Ley de Financiamiento permanece suspendida, liberando al Poder Ejecutivo —por el momento— de la obligación de realizar las erogaciones.

El escenario judicial presenta dos instancias bien definidas y simultáneas, según definió Infobae:

La vía de la Corte Suprema: la semana pasada ingresó al máximo tribunal un Recurso Extraordinario Federal (REF) impulsado por el Gobierno. El argumento oficial es que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un «grave e irreparable perjuicio al Estado», al ordenar gastos sin financiamiento específico que comprometerían el equilibrio fiscal.

la semana pasada ingresó al máximo tribunal un Recurso Extraordinario Federal (REF) impulsado por el Gobierno. El argumento oficial es que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un «grave e irreparable perjuicio al Estado», al ordenar gastos sin financiamiento específico que comprometerían el equilibrio fiscal. La vía de la Cámara: En paralelo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal analiza un «incidente de ejecución de sentencia» promovido por el CIN. Los rectores sostienen que el fallo de segunda instancia (que les fue favorable) habilita a que no se suspenda la transferencia de fondos mientras la Corte decide. Si la Cámara convalida este recurso, el Gobierno deberá empezar a girar el dinero de inmediato.

El desenlace del episodio depende exclusivamente de los ministros de la Corte Suprema. Sin embargo, en la Casa Rosada celebran la dilación. «Cada día que gana el Gobierno en este tema es oro», reconocieron fuentes cercanas al Ejecutivo a Infobae.

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La lectura que hacen los estrategas judiciales del oficialismo es que el máximo tribunal podría aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que le permite rechazar el recurso del Gobierno sin necesidad de dar mayores justificaciones, dejando firme el fallo de segunda instancia a favor de las universidades, el mismo instrumento utilizado recientemente en la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

No obstante, en el Palacio de Tribunales no hay prisa. Con más de 60.000 causas en espera, la Corte puede tomarse semanas, meses o años. «La urgencia es relativa. Hay casos de personas que pueden morirse con la demora de un fallo, por lo cual no todo indica que con las universidades se vaya a fallar en el corto plazo«, confió una fuente judicial al medio ya citado.

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Para algunos especialistas, la jugada del CIN de exigir la ejecución inmediata de los fondos es arriesgada. En los pasillos judiciales la comparan con la táctica de Tabacalera Sarandí, que logró eludir el pago de impuestos momentáneamente, pero terminó perdiendo la batalla de fondo con el paso del tiempo.