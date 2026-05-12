Otro pase en la Legislatura de Río Negro: un legislador se incorpora a La Libertad Avanza

El senador Fullone se reunió con el legislador Doctorovich, que luego firmó la ficha para LLA. Foto: Gentileza.

La Libertad Avanza logró en abril un bloque en la Legislatura rionegrina, a pesar de que luego ese “reconocimiento quedó en suspenso”, y el senador Enzo Fullone ahora comunicó la incorporación del legislador roquense Claudio Doctorovich a esa bancada.

La apertura institucional fue solicitada -originalmente- por el parlamentario libertario César Domínguez y, en la última reunión de Labor, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, informó de su autorización, lo cual, originó resistencias; entonces, la formalización plena se postergó para la próxima deliberación de ese cuerpo, que se estima será en mayo.

Mientras tanto, el senador Fullone anunció que el radical Doctorovich -que fue electo en el 2023 por la lista de Cambia Río Negro, que encabezó Aníbal Tortoriello- firmó su ficha para la Libertad Avanza y, en consecuencia, conformará el espacio libertario en la Legislatura, con Domínguez.

En febrero, Doctorovich había dejado la bancada del PRO y, en esa ocasión, se sumó a Cambia Río Negro, cuya conformación institucional también se mantiene en suspenso porque, si bien tiene resolución de Pesatti es resistida por el bloque oficialista, que preside Facundo López.

El comunicado remarcó que la inclusión del legislador es una “ficha de peso” y que Fullone “movió el tablero parlamentario”, concluyendo en que “avanza en el armado territorial”.

Destacó que Doctorovich se “integra al equipo de trabajo que defiende y promueve las ideas del proyecto político del presidente Javier Milei en la región”.

Después de reunirse, el senador remarcó que “el objetivo es continuar sumando dirigentes que compartan la visión del presidente, con el propósito de conformar un equipo de trabajo orientado a la integración política de la provincia y a la implementación de las ideas de la libertad en Río Negro”.

Agrega que Fullone está “enfocado en el armado provincial, sin pensar por el momento en una alianza electoral de cara a 2027”, y “continúa consolidando la construcción y la dirección política del espacio en Río Negro, en el marco del crecimiento territorial y la reconfiguración del escenario político provincial”.