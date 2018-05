Chino y Ricardo: los Darín encantan a Cannes

No compiten entre sí en Cannes. El padre tiene un coprotagónico en “Todos lo saben”, filme del iraní Asghar Farhadi que esta semana abrió el festival. Comparte cartel con Penélope Cruz y Javier Bardem en la sección por la Palma de Oro. Es un thriller psicológico del dos veces ganador del Oscar de Hollywood a la mejor película de habla no inglesa.

Mirá el trailer de “Todos lo saben”:

De su hijo dijo que “ha hecho su propia experiencia y siempre estamos hablando de hacer algo juntos. Es como una fantasía. Producirlo, escribirlo, dirigirlo, hacer todo lo que compone un largometraje”.

Darín junior fue el primero en trabajar con Penélope Cruz, en “La reina de España” (2016) del español Fernando Trueba. Entre sus logros está también su nominación a mejor actor en Argentina por “El clan”, de Pablo Trapero. El joven es novio de la actriz española Úrsula Corberó, quien encarna a ‘Tokio’ en la popular serie ‘La casa de papel’.

Ortega lo dirigió y no ahorró elogios. “A mí me sorprendió porque es de los tipos más trabajadores que he conocido. Es un pibe que no se siente estrella. Está con los pies en la tierra”, dijo a la AFP. “Tiene algo que tienen pocos, como un neurotransmisor que comunica fácilmente, genera empatía en el público”.

La astilla es del mismo palo.