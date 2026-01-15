Starlink en Argentina: guía definitiva para medir y mejorar la velocidad del Internet satelital

Desde su llegada a la Argentina, Starlink, el servicio de Internet satelital de la empresa SpaceX, se convirtió en una de las principales alternativas para miles de usuarios que viven en zonas rurales o en lugares donde la fibra óptica y el cable no llegan o funcionan de manera deficiente.

Gracias a su red de satélites en órbita baja, Starlink ofrece velocidades que, en condiciones normales, pueden ubicarse entre 50 y 200 megabits por segundo, con picos que incluso superan esos valores, y una latencia de entre 20 y 60 milisegundos, lo que permite no solo navegar y ver streaming, sino también trabajar de forma remota y realizar videollamadas con buena calidad.

Sin embargo, el rendimiento del servicio puede variar según la ubicación, la instalación de la antena, la cantidad de usuarios conectados en la zona y hasta las condiciones climáticas.

Cómo medir correctamente la velocidad

Una de las formas más confiables de comprobar el rendimiento es a través de la aplicación oficial de Starlink, que incluye dos tipos de pruebas:

De dispositivo a Internet: mide la velocidad real de conexión hacia la red global.

mide la velocidad real de conexión hacia la red global. De dispositivo a router: sirve para saber si el problema está en el Wi-Fi del hogar y no en el enlace satelital.

Además, se pueden usar herramientas externas como Speedtest, Fast.com o Cloudflare Speed Test, que permiten comparar resultados.

Los especialistas recomiendan hacer las mediciones en distintos horarios del día, especialmente en horas pico (entre las 20 y las 22), para detectar si hay caídas de rendimiento por saturación de la red.

Claves para mejorar la conexión

Uno de los factores más importantes es la ubicación de la antena. Starlink necesita una vista totalmente despejada del cielo: árboles, techos, postes o cerros pueden generar microcortes o reducir la velocidad.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Instalar la antena en un lugar alto y sin obstáculos .

. Usar conexión por cable Ethernet para equipos que requieren máxima estabilidad.

para equipos que requieren máxima estabilidad. Configurar correctamente el Wi-Fi del hogar, priorizando la banda de 5 GHz .

. Reducir la cantidad de dispositivos conectados cuando se realizan pruebas de velocidad o tareas críticas.

El clima también influye

Las lluvias intensas, tormentas fuertes o acumulación de nieve sobre la antena pueden afectar temporalmente el servicio. Por eso, se aconseja revisar periódicamente el equipo y asegurarse de que esté limpio y bien fijado.

Cómo interpretar los resultados

Más de 150 Mbps de descarga: rendimiento excelente para streaming en 4K, descargas pesadas y varios usuarios conectados.

rendimiento excelente para streaming en 4K, descargas pesadas y varios usuarios conectados. Latencia cercana a 20–40 ms: ideal para videollamadas y uso cotidiano, e incluso juegos online casuales.

ideal para videollamadas y uso cotidiano, e incluso juegos online casuales. Velocidad de subida estable: clave para trabajo remoto y envío de archivos.

Si los valores son bajos de manera constante, Starlink permite enviar reportes desde la app para que el soporte técnico analice el caso.