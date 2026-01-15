La cipoleña Yuliana Sanabria se fue de Newell’s y es refuerzo de Boca

La cipoleña Yuliana Sanabria fue confirmada hoy como nuevo refuerzo de Boca de cara a la temporada 2026 de la liga femenina de fútbol de primera división.

La delantera que está por cumplir 24 años viene de jugar en Newell’s donde logró dos títulos al consagrarse campeona de la Copa Federal y del Apertura 2025.

El club rosarino formó un gran equipo pero luego de la inyección inicial las jugadoras reclamaron por deudas y demoras en los pagos lo que llevó a que, de a poco, se desarme el plantel.

Sanabria se formó en la escuelita de San Lorenzo del Mapu en Cipolletti y en la ciudad vistió las camisetas de San Sebastián y Pillmatún. A los 19 años dio su primer gran salto al ir a Platense.

En el club de Vicente López fue campeona en la categoría reserva y llegó a debutar en primera. A los 22 años tuvo la chance de ir al exterior y jugó en el Beylerbeyi de la Superliga de Turquía.

A comienzo de 2025, regresó al país para jugar durante esa temporada en Newell’s. Ahora se sumará a Boca que es una referencia en el femenino y es el que más títulos ganó en el país.