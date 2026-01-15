Triunfo de Independiente y derrota de Biguá en el Ruca Che por la Liga Nacional de básquet

En sus primeros partidos del año como locales en el Ruca Che, Independiente de Neuquén venció a Unión Florida y Biguá perdió ante el mismo rival en la Liga Nacional femenina de básquet.

En su debut en el torneo, Independiente se impuso por 61 a 54 ante Unión Florida. Las Rojas sacaron un punto de ventaja en un primer cuarto parejo y la ampliaron en el segundo al irse 6 arriba al descanso largo.

Las visitantes se acercaron por momentos pero las dirigidas por Marcelo Remolina pudieron mantener la diferencia hasta el cierre para lograr un festejado triunfo ante su gente.

Laila Raviolo fue la goleadora con 17 puntos y además bajó 9 rebotes. También fueron importantes Julieta Tell (15) y Martina Torres (14).

Biguá no pudo con Unión Florida en el Ruca Che

Biguá tuvo una tarde difícil en el Ruca Che y cayó por 78 a 65 con Unión Florida en su debut como local en el Clausura. Es su tercera derrota seguida ya que venía de perder con Lanús y Ferro como visitante.

Las neuquinas comenzaron mejor en un primer cuarto muy disputado en el que las visitantes se impusieron por un punto. Con un parcial de 9-0, la diferencia se dio en el segundo cuarto y se hizo imposible de remontar.

Agustina Jourdheuil fue la figura de las locales con 18 puntos y 10 rebotes. También se destacó la chilena Andrea Valdés con 13 y Javiera Campos con 11 + 7.

Las dos volverán a tener acción la semana que viene como visitantes. Independiente se medirá con Ferro (21/01), Lanús (22/01) y Obras (25/01) mientras que Biguá lo hará frente a El Talar (20/01) y Obras (21/01).