Weretilneck hizo cambios en su Gabinete para “darle un nuevo impulso al Gobierno”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dispuso una serie de modificaciones en su Gabinete provincial con el objetivo de iniciar una nueva etapa de gestión, enfocada en la actualización de perfiles, la reorganización de áreas estratégicas y el fortalecimiento de políticas públicas en todo el territorio rionegrino.

Según se informó oficialmente, los cambios buscan responder a los desafíos actuales, atender especialmente las demandas de las juventudes y reforzar áreas clave como salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.

Cambios en el Gabinete de Río Negro: Weretilneck actualizó perfiles de cara a los nuevos desafíos

“No se trata de cambiar nombres, sino de revisar cómo estamos funcionando y darle un nuevo impulso al Gobierno”, subrayó el mandatario provincial. En ese sentido, aclaró que no se crean nuevas estructuras, sino que se reorganizan y dividen las existentes con una lógica de mayor eficiencia, orden y mejores resultados para la gente.

Reorganización de ministerios y áreas

Como parte de esta reestructuración, se resolvió dividir el actual Ministerio de Desarrollo Humano, del cual surgirá la Secretaría de Juventud, Deportes y Cultura, que tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas públicas integrales orientadas a la participación, la inclusión, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento de la identidad cultural en toda la provincia.

Por otra parte, el actual secretario de Gobierno, Agustín Ríos, asumirá como nuevo ministro de Gobierno y Trabajo, mientras que en la Secretaría de Gobierno asumirá la actual concejal de San Carlos de Bariloche, Natalia Almonacid.

Además, se definió que la Secretaría de Turismo pase a integrar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el objetivo de reforzar su articulación con la agenda de desarrollo, producción y empleo, con impacto directo en las economías regionales.

Cambios en IPROSS y otros organismos

En el ámbito de la obra social provincial, se dispuso que la actual vicepresidenta del IPROSS, Ivana Porro, sea la nueva presidenta del organismo, mientras que Martina Morana asumirá la Dirección de Personas Jurídicas.

Nuevas designaciones en Educación

En el Ministerio de Educación y Derechos Humanos también se anunciaron cambios importantes. Fueron designados:

Marcela Strahl como Directora General de Educación

como Directora General de Educación Adrián Sánchez como Director de Educación Primaria

como Director de Educación Primaria Agustina Serra como Directora de Educación de Jóvenes y Adultos

como Directora de Educación de Jóvenes y Adultos Aurelia Sosa como Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo

como Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo Ceferino Ullua como Coordinador de Convenios Escolares

“Un Estado más cercano y eficiente”

Las decisiones forman parte de un proceso de evaluación tras dos años de gestión, con el foco puesto en ordenar prioridades, oxigenar la dinámica del Estado y fortalecer la presencia del Gobierno en cada punto de la provincia.

“El momento exige más presencia, más capacidad de respuesta y un Gobierno preparado para una nueva etapa. El recambio también es estructural: buscamos que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente”, señaló Weretilneck.

Y concluyó: “Queremos un Gobierno que llegue a todas las localidades de la provincia, con más gestión, más presencia y soluciones concretas para las demandas de todos los rionegrinos”.