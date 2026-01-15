El dólar tocó su nivel más bajo en un mes mientras que el BCRA ya compró más de US$560 millones en el 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró hoy su noveno día de compra de dólares y ya compró más de U$S 560 millones en lo que va del 2026. Sin embargo, las reservas retrocedieron este jueves por pago de deuda al BID y al Banco Mundial.

Mientras tanto, la divisa lleva su tercer día consecutivo de tendencia bajista y alcanzó su valor más bajo en un mes.

La cotización oficial registró una baja de $10 y el Banco Nación fijó sus pantallas en $1.420 y $1.470 para compra y venta, respectivamente.

El mayorista siguió la misma tónica y cerró a $1.432 y $ 1.441 para ambas puntas. El precio para los minoristas se estableció en $1.425 y $1.465.

Por su parte, el “blue” descendió a $1.485 y $ 1505. En la plaza financiera, el MEP bajó a $ 1.473 y el Contado con Liquidación a $ 1.512.

Según fijó para esta fecha el régimen de bandas cambiarias, el techo de la banda quedó en $1.544,97, por lo que el tipo de cambio oficial se encuentra a $103,97 (7,1%) del límite superior, la mayor amplitud desde el 18 de noviembre último.

El Banco Central lleva comprados más de US$560 millones en el 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa acumulando reservas, y en lo que va del año lleva comprado más de US$560 millones, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó esta mañana.

La entidad que preside Santiago Bausili se hizo de US$47 millones más en el mercado de cambio este jueves.

Al cierre de la rueda, el Banco Central acumula US$44.646 millones: desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, lleva comprado US$562 milllones en nueve ruedas cambiarias.

Pese a las compras, las reservas internacionales brutas cedieron U$S 71 millones, dado a que el Gobierno pagó vencimientos al BID y al Banco Mundial por casi U$S 100 millones.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.