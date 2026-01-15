El dólar tocó su nivel más bajo en un mes mientras que el BCRA ya compró más de US$560 millones en el 2026
El Banco Central lleva nueve días al hilo de acumulación de reservas, aunque este jueves retrocedieron más de U$S 70 millones por pagos de deuda al BID y al Banco Mundial. Mientras tanto, la divisa viene de tres ruedas consecutivas con tendencia bajista.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró hoy su noveno día de compra de dólares y ya compró más de U$S 560 millones en lo que va del 2026. Sin embargo, las reservas retrocedieron este jueves por pago de deuda al BID y al Banco Mundial.
Mientras tanto, la divisa lleva su tercer día consecutivo de tendencia bajista y alcanzó su valor más bajo en un mes.
La cotización oficial registró una baja de $10 y el Banco Nación fijó sus pantallas en $1.420 y $1.470 para compra y venta, respectivamente.
El mayorista siguió la misma tónica y cerró a $1.432 y $ 1.441 para ambas puntas. El precio para los minoristas se estableció en $1.425 y $1.465.
Por su parte, el “blue” descendió a $1.485 y $ 1505. En la plaza financiera, el MEP bajó a $ 1.473 y el Contado con Liquidación a $ 1.512.
Según fijó para esta fecha el régimen de bandas cambiarias, el techo de la banda quedó en $1.544,97, por lo que el tipo de cambio oficial se encuentra a $103,97 (7,1%) del límite superior, la mayor amplitud desde el 18 de noviembre último.
El Banco Central lleva comprados más de US$560 millones en el 2026
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa acumulando reservas, y en lo que va del año lleva comprado más de US$560 millones, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó esta mañana.
La entidad que preside Santiago Bausili se hizo de US$47 millones más en el mercado de cambio este jueves.
Al cierre de la rueda, el Banco Central acumula US$44.646 millones: desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, lleva comprado US$562 milllones en nueve ruedas cambiarias.
Pese a las compras, las reservas internacionales brutas cedieron U$S 71 millones, dado a que el Gobierno pagó vencimientos al BID y al Banco Mundial por casi U$S 100 millones.
Con información de Noticias Argentinas e Infobae.
