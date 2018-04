Conocé el teatro independiente de Zapala

La pequeña pero acogedora sala de teatro tiene una capacidad máxima de 40 personas.

El pequeño teatro ofrece funciones algunos fines de semana, con propuestas variadas.

“Tiene funciones los fines de semana, pero no todos los fines de semana porque la realidad es que me cuesta traer obras para acá. Pero la idea es tratar de meter puestas para todo público, no solamente obras infantiles, no solamente obras para adultos, sino que para todo público cosa de ir variando”, señaló al respecto Jaimez.

Y agregó: “Acá en Zapala no hay muchos grupos de teatro, por ende es muy difícil que un grupo de teatro presente una obra de acá, de Zapala. O por lo general las obras están pensadas para teatro grandes y por ahí no las pueden adaptar a nuestra sala, pero si ha venido mucha gente de otro lado. Lo real es que no todos los fines de semana tenemos, pero si tratamos de meter una o dos funciones por mes de algo”.

Sobre la respuesta del público zapalino sostuvo que “como nunca hubo una sala de teatro independiente, lo real es que cuesta que se acerque y que se entere”.

Pero aseguró: “Queremos que la gente sepa que hay una sala de teatro independiente en Zapala y que hay funciones, que nos pueden buscar por Facebook y mandarnos mensajes para saber de las propuestas que tenemos tanto de las funciones como de los talleres”.

También te puede interesar Tiempos difíciles: cómo sobreviven los espacios culturales de Neuquén