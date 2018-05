El Che, Maradona y Gardel juegan juntos en el arte de Carlos Valdora

R- Usé acrílico porque se seca rápido, en cambio el óleo tarda mucho más en secarse. Como te dije, yo no busco hacer obras de excelencia práctica, con rebusques técnicos exagerados. Me interesa mucho más plasmar una idea que impacte. Mis cuadros no son la técnica, sino la imagen.

P- ¿Qué tamaño tiene los cuadros?

R- Son de dos medida. La mitad de la muestra es de 70x80 y la otra mitad promedian 1,5 metros x 1,20 metros.

P- En sus cuadros están presentes el Che Guevara, Gardel, la vaca, Maradona, la pizza y el Obelisco. ¿Qué otros íconos de la cultura argentina veremos en la muestra?

R- Hay muchos referidos al fútbol. Hay uno que se refiere al momento de la Convertibilidad, donde están los jugadores con la bandera argentina en una barrera como preparándose para un tiro libre. Otra se llama “Entretiempo”, en el que recreo la última cena, pero en el lugar de Jesús está Gardel y los apóstoles son reemplazados por figuras de la cultura argentina, desde Borges a Pugliese.

P- ¿Qué tipo de arte hacía antes de comenzar con este tipo de pintura?

R- Yo terminé Bellas Artes a mediados de los 60 y durante los primeros años era más bien un pintor experimental, pero eso mismo llevó a una decepción. Me alejé de la pintura y me dediqué al dibujo y la publicidad. Recién en 1995 encontré una forma de expresión que me resultó satisfactoria. No sentía que me representará eso que hacía hasta que a mediados de los 90 encontré el modo de hacer arte y sentir que estaba diciendo algo, una forma de comentar de comentar la realidad.