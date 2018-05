El creador de “Avatar” y “Titanic” cuenta la historia secreta de la ciencia ficción

“La historia de la ciencia ficción por James Cameron” es una mirada especial, con gran nivel de proximidad y conocimiento sobre los orígenes de un género que se convirtió en piedra angular de la cultura popular contemporánea. Estrena el martes 15 de mayo a las 21 por AMC.

A lo largo de los seis episodios de esta serie documental, el escritor, director y productor, explora las profundas raíces de la ciencia ficción, así como su visión profética y nuestra fascinación con las ideas que presenta, mediante una serie de entrevistas con Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Sigourney Weaver y más.

A través de estos reveladores y deslumbrantes encuentros, Cameron nos conducirá por un gran viaje de descubrimiento y exploración que nos permitirá comprender de dónde toma la ciencia ficción su inagotable inspiración, y hacia dónde nos conducirá en los años por venir.

En el primer episodio, “Vida alienígena”, Cameron se pregunta qué nos enseñan los “otros” acerca de nuestra propia condición humana. Los seres de otros planetas y galaxias fueron una característica primordial de la ciencia ficción desde que H.G. Wells popularizó a los invasores marcianos en “The War of the Worlds”.

Si tales criaturas existen o no es motivo de intensos y aún no resueltos debates, pero no se puede negar el hecho de que los alienígenas provocan tanta fascinación y dan origen a retratos que van desde “Close Encounters of the Third Kind” hasta “Independence Day”.

La ciencia ficción utilizó la figura del extraterrestre como una eficaz metáfora para presentar poderosas ideas acerca de la comunicación, la colonización, la política, el poder y el cómo tratamos a los que son diferentes a nosotros.