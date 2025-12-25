Recuperación de Christian Petersen: el emotivo mensaje de su hermano Roberto en redes sociales

En un cierre de año marcado por la incertidumbre, la familia del reconocido chef Christian Petersen trajo tranquilidad a sus seguidores a través de nuevos comunicados oficiales emitidos horas antes de la Navidad. Su hermano, Roberto Petersen, rompió el silencio en redes sociales este miércoles, con un mensaje de agradecimiento.

Tras atravesar días críticos debido a una descompensación sufrida durante una expedición al volcán Lanín, Christian Petersen muestra signos de una recuperación favorable bajo el cuidado de especialistas en Neuquén.

Evolución favorable de Christian Petersen y el agradecimiento de Roberto Petersen, su hermano

Su hermano y colega, Roberto Petersen, utilizó sus redes sociales este miércoles por la tarde para expresar su gratitud por las muestras de afecto recibidas. En un mensaje cargado de esperanza, confirmó que Christian Petersen «viene día tras día, de a poco, recuperándose».

El mensaje de Roberto Petersen, hermano de Christian Petersen, en redes sociales.-

Este avance clínico, según detalló su entorno, es producto de una combinación entre la asistencia médica de excelencia y la propia naturaleza del chef:

Atención especializada : destacaron la labor del equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo , donde Christian permanece internado.

: destacaron la labor del equipo del , donde permanece internado. Resiliencia personal: su familia subrayó que su mejoría también se debe a «la fuerza que lo caracteriza» para afrontar este tipo de desafíos físicos.

El origen del cuadro de Christian Petersen: stress físico y falla multiorgánica en la montaña

La situación, que se originó hace aproximadamente 10 días, comenzó como un importante stress físico derivado del esfuerzo extremo por alcanzar la cumbre del Lanín. Lo que inicialmente se centró en un cuadro preventivo cardiológico, escaló rápidamente hacia una fuerte descompensación multiorgánica que puso en alerta a todo su entorno.

Gracias al rápido diagnóstico del guía de montaña que lo acompañaba, Petersen fue derivado de urgencia primero al Hospital de Junín y luego al centro de mayor complejidad en San Martín de los Andes. Aunque el pronóstico inicial fue reservado, los últimos reportes familiares confirman una «franca mejoría» y una evolución positiva constante.

La salud de Christian Petersen: un mensaje de paz para las fiestas

En medio de las celebraciones navideñas, el entorno del chef agradeció el respeto con el que se ha tratado la información.

El mensaje final de la familia refuerza la importancia de la «amorosa valoración de la vida», cerrando el comunicado con un deseo de felicidad para todos los que acompañaron con sus mensajes en estos días difíciles.