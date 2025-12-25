La otra cara de la Navidad: la pirotecnia provocó la fuga de perros que ahora son buscados en Neuquén y Roca

La pirotecnia provocó la fuga de perros que ahora son buscados en Neuquén y Roca

En la región está prohibido el uso y la comercialización de pirotecnia, razón por la cual cada año se hacen distintos operativos para controlar la situación. Sin embargo, los estruendos se sintieron con fuerza durante los festejos por Navidad y como resultado, miles de perros se perdieron en medio del pánico.

Durante la madrugada de este 25 de diciembre, las páginas de animales perdidos en Neuquén y Río Negro se llenaron de posteos dueños pidiendo información para encontrar a sus mascotas que huyeron por los fuertes ruidos.

Buscan perros en Neuquén y Roca: se perdieron por la pirotecnia en Navidad

Lamentablemente es una situación que se repite todos los años, al día siguiente de nochebuena se multiplican estos llamados en redes sociales con fotos de perros que huyeron y la celebración queda opacada para muchas familias que pasan horas buscándolos.

En el grupo «Amor Animal (Roca)» cientos de usuarios compartieron la búsqueda y el hallazgo de distintos canes para ayudarlos a regresar a su casa sanos y salvos. La mayoría de las mascotas perdidas son perros cachorros, grandes y pequeños, que llevan collares pero sin datos de sus dueños.

La misma situación se replicó en Neuquén. En el grupo «perros perdidos Neuquen», los usuarios compartieron datos de sus mascotas y pidieron ayuda.

La otra cara de la Navidad: qué les pasa a los perros con el uso de la pirotecnia

Según un parte difundido por especialistas veterinarios, los ruidos causados por la pirotecnia pueden provocar una pérdida de audición y tinnitus (fenómeno consistente en oír ruidos que no se corresponden con ningún sonido externo).

Además de estos daños, los ruidos causados por la pirotecnia dañan a los animales al ser una causa de que sufran miedo. Los ruidos causados por la pirotecnia pueden llegar a generar fobias en los animales, al aumentar las reacciones de pánico a los ruidos fuertes con la exposición repetida a estos.

Los perros son capaces de oír hasta los 60.000hz, mientras que los humanos no oyen nada a partir de 20.000hz, por lo tanto los canes suelen ser más sensibles. Esta agudeza auditiva de los perros es una de las causas que provocan que el sonido de la pirotecnia sea una experiencia negativa para ellos.

A raíz de los estruendo los animales muestran señales de ansiedad y agobio que se intensifican a medida que se ven incapaces de escapar del sonido.