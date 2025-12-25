Mapa | Dónde queda la playa de Brasil elegida la mejor del mundo y por qué es única

En Brasil, Fernando de Noronha no se parece a ningún otro destino del mapa turístico. En este archipiélago, el azul domina todo y la idea de excepcionalidad sigue vigente desde que Américo Vespucio lo definió como “el paraíso en la Tierra”, hace más de cinco siglos.

Entre la belleza extrema y la conservación: la joya de Brasil que enamora al mundo

Ubicado en el Nordeste de Brasil, a unos 540 kilómetros de Recife, Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico que se destaca por su aislamiento y su estricta política ambiental, que condiciona el acceso y la estadía de los visitantes.

Dentro de ese conjunto de islas se encuentra Praia do Sancho, distinguida seis veces como la mejor playa del mundo en el ranking Traveler’s Choice de TripAdvisor, elaborado a partir de millones de opiniones de usuarios de todo el planeta.

Según ese relevamiento, Sancho superó a playas icónicas como Eagle Beach, en Aruba, y Grace Bay, en Turks and Caicos, un reconocimiento que también respaldan guías especializadas como Quatro Rodas y Lonely Planet.

Llegar hasta la playa no es sencillo. El acceso implica descender por una empinada escalera entre acantilados, que desemboca en una bahía de aguas transparentes, arena clara y una vida marina visible incluso sin bucear.

Cómo se protege el paraíso y por qué no es un destino masivo

Sin embargo, Noronha nunca fue un destino fácil ni económico. Para ingresar es obligatorio pagar una Tasa de Preservación Ambiental por cada día de estadía, una medida que busca evitar la sobrepoblación y financiar la conservación del área.

La preservación se percibe especialmente bajo el agua, donde conviven delfines rotadores, tortugas marinas, rayas, tiburones y aves, en un entorno con un límite diario de visitantes que ronda las 500 personas.

El archipiélago de Fernando de Noronha forma parte del Patrimonio Natural de la Unesco.

En paralelo, el perfil del turismo cambió ya que crecieron las posadas boutique, los restaurantes y la circulación de autos, lo que generó incluso embotellamientos ocasionales en Vila dos Remédios, el pequeño centro del archipiélago.

Desde 2012, además, el acceso a playas emblemáticas como Sancho, Baía dos Porcos o Leão requiere una entrada adicional al Parque Nacional Marino, concesionado al mismo grupo que administra las Cataratas del Iguazú.