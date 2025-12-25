Horóscopo Chino de Navidad: Leyendas y energías de Ludovica Squirru para el 25 de diciembre 2025

Llegó la Navidad y, con ella, una configuración astral que promete sacudir las estructuras de los creyentes en la astrología oriental. Como cada mañana, la referente indiscutida del Horóscopo Chino, Ludovica Squirru, compartió las claves energéticas para transitar este jueves 25 de diciembre 2025 con sabiduría y precaución.

Bajo la regencia de la Tierra Yang y el Signo del Dragón, según las predicciones del Horóscopo Chino, el universo nos invita a una introspección profunda, pero también a tomar decisiones firmes sobre nuestro futuro inmediato.

Horóscopo Chino hoy. Energía del día: ¿qué nos deparan los astros?

El Ki diario 5 nos sitúa en un punto de equilibrio, ideal para cimentar proyectos que veníamos postergando.

Sin embargo, no todo es armonía: hoy se produce el choque con el Perro, lo que sugiere que aquellos nacidos bajo este signo deberán extremar la paciencia y evitar confrontaciones innecesarias durante el brindis o las reuniones familiares.

Horóscopo Chino hoy. Los signos beneficiados: concordias y afinidades

Si pertenecés a alguno de los siguientes signos, la energía del Dragón te recibirá con los brazos abiertos:

Rata, Dragón y Mono (la tríada de agua se potencia).

(la tríada de agua se potencia). Serpiente, Gallo y Chancho (encuentran fluidez y entendimiento).

Consejo de Ludovica Squirru: «Es un momento sagrado para orar, decretar y visitar a esos amigos y familiares que el ritmo del año nos hizo descuidar«.

Horóscopo Chino hoy: qué hacer (y qué evitar) este jueves de Navidad

Para que la energía fluya a tu favor en esta jornada de Tierra Yang, seguí estas recomendaciones directas de Ludovica Squirru:

SÍ al compromiso: ideal para propuestas de pareja o pactos personales.

ideal para propuestas de pareja o pactos personales. SÍ a la construcción: es un excelente día para instalar puertas o realizar mejoras estructurales en el hogar.

es un excelente día para instalar puertas o realizar mejoras estructurales en el hogar. SÍ a viajar: si tenés pensado un traslado corto o largo, los astros acompañan el movimiento.

¡Atención! Evitá estas actividades:

A pesar del espíritu festivo, Ludovica Squirru advierte que hoy no es un buen día para inauguraciones, compra de propiedades ni para realizar excavaciones (cavar). La recomendación es clara: mejor asentar lo que ya tenemos que intentar abrir nuevos frentes económicos o territoriales.

Predicciones del Horóscopo Chino: el mensaje para el alma de Ludovica Squirru

En este jueves de Navidad, el mensaje es de cimentación. Aprovechá la fuerza del Dragón para construir las bases de tu 2026. Decretá con convicción, rodeate de tus afinidades y recordá que, a veces, la mejor forma de avanzar es reforzando nuestras propias puertas.