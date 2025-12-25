Tres defensores argentinos en la mira de Barcelona: ¿Quiénes son?

En medio del receso por las Fiestas, Barcelona empieza a mover sus fichas para armar el plantel para la segunda mitad de la temporada 2025-2026. El entrenador Hansi Flick está interesado en reforzar la parte defensiva del equipo en este mercado de pases invernal en Europa, ante la lesión de Andreas Christensen y la licencia por salud mental de Ronald Araujo.

Por ese motivo, el DT alemán tiene una lista de posibilidades. Según Mundo Deportivo, integran este selecto grupo tres centrales argentinos, que cumplen con todos los requisitos: experiencia, capacidad de liderazgo y facilidad del habla hispana.

Uno de los apuntados es Nicolás Otamendi. El actual capitán de Benfica es titular indiscutido para Mourinho y una salida no sería fácil, aunque su contrato vence en junio del 2026. Otro es Juan Foyth: el central de Villareal es seguido hace tiempo y gusta mucho por su versatilidad en la última línea, donde puede jugar como central o lateral.

Por último, el departamento de scouting del Barca también fijó sus ojos en Marcos Senesi. El ex San Lorenzo, con presente en Bournemouth, es intocable para el equipo inglés y sería muy difícil una salida. Además, el Atlético Madrid también estaría interesado en contratarlo, lo que aumentaría su valor de mercado.

La lista no termina ahí y continúa con varios nombres más. Los demás candidatos son el neerlandés Stefan de Vrij, el portugués Diogo Leite, el español Diego Llorente y el brasileño Luiz Felipe.

Cabe recordar que el último argentino que jugó en Barcelona fue Sergio «Kun» Agüero, que se fue del equipo culé en diciembre de 2021, tan solo seis meses después de haber llegado, por sus problemas cardíacos que lo obligaron a dejar el futbol.

¿Se viene una dura sanción para el Cuti?

Días difíciles vive Cristian Romero en Inglaterra. El central campeón del mundo fue expulsado en el último partido frente al Liverpool, pero eso no fue lo peor. La Federación Inglesa de Futbol (FA) realizó una acusación contra «Cuti», por conducta agresiva.

La organización del futbol inglés argumentó: «El futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93«. A razón de esta roja, el defensor del Tottenham no estará frente al Crystal Palace, pero la sanción puede ser aún mayor.

Por eso, Romero tiene tiempo hasta el 2 de enero para presentar una apelación para impedir que la sanción sea aún más grave. Este complicado presente también se refleja en los resultados del conjunto londinense, que está 14° con 22 unidades.