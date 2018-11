El hombre de las mil voces

P- De todo lo que sabes hacer, ¿cuál es la parte que más te divierte?

R- Lo que más me gusta es jugar con la selección de música en mi programa radial “Ahí vamos”, que hago en la actualidad en Radio Mural de Cipolletti. Soy libre de elegir los temas que quiera, voy y vengo en el tiempo... lo importante para mí es regalar muy buena música, me tomo el trabajo de seleccionar lo mejor. Eso en la actualidad. También me divirtió mucho la época de los doblajes humorísticos en “Videomatch” y “Showmatch”. Si bien eran difíciles de realizar sobre todo porque la exigencia venía por el lado del “remate”, que, si no tenía chiste, posiblemente no salía al aire (esa era la única y no poca presión que teníamos) pero era muy divertido todo el proceso, a veces no dormíamos pensado el bendito final o remate del doblaje (risas).

A nivel profesional me gusta jugar (para mí, la vida es como un juego, hay que divertirse lo más posible, dice entre risas) con radioteatros, aplico mucho de lo que me dio el doblaje, hago minipelículas radiales hablando en idioma neutro, que duran no más de 2 minutos, a veces con diálogos humorísticos y a eso le pego un tema musical acorde a la historia que hice, puede ser un cuento también, siempre que tenga un mensaje que al oyente lo haga reflexionar.

P- ¿Hace cuánto que te dedicás al doblaje?

R- Comencé en el mundo del doblaje en el año 2000, trabajando ya profesionalmente, haciendo documentales, dibujos animados, películas y demás para Animal Planet, Discovery, History Channel, Space, I.Sat, y demás. En medio de todo eso, salió la posibilidad de hacer voces originales, como por ejemplo en “Manuelita” de García Ferré. También estuve en “Pan triste” y “Boggie el Aceitoso”. Lindas experiencias en voces originales. Y después, cuando volvía al Valle, hice la voz original en neutro de “Huemul, la sombra de una especie”.

P- ¿Las empresas te proponen para que trabajes o te propones vos?

R- En realidad, acá en el Valle, recién ahora puedo decir que me convocan más seguido para grabar distintas publicidades, me llevó mucho tiempo insertarme en mis pagos nuevamente, después de 22 años de estar viviendo en Baires, ese dicho “nadie es profeta en su tierra” tiene algo de razón, pero por suerte hoy siento que estoy encaminado laboralmente, haciendo lo que es y fue mi primer amor: ¡La radio!

Cuando llegue al Valle después de tantos años (soy nacido en Cipolletti) buscaba laburo llevando mi CV y no sé por qué, pero no tenía peso, o eso no interesaba, es decir, me di cuenta que tenía que conocer gente nueva. Estoy armado un curso de Locución y de Doblaje para arrancar en marzo 2019 y así poder volcar toda mi experiencia.

P- ¿Es difícil trabajar en señales locales?

R- En Telefe era distinto porque llegaba al set, y ya me daban mi parlamento escrito, y solo tenía que ensayar con el grupo de trabajo antes grabar, laburar con Francella, Erica Rivas, Florencia Peña y demás fue lo más lindo que me paso, grandes profesionales.