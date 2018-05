Harvey Weinstein se entregó a la policía de Nueva York

Son los primeros cargos criminales contra el magnate de 66 años, que vestido con saco azul marino y una camisa clara, había sido recibido por docenas de fotógrafos y cámaras de televisión a su llegada a la estación policial, a la que entró sin hacer declaraciones.

El productor, que no había aparecido públicamente tras las primeras revelaciones en octubre sobre las agresiones sexuales que habría cometido, ha negado hasta ahora haber mantenido relaciones sexuales “no consentidas”.

“La policía de Nueva York agradece a estas valientes sobrevivientes por su coraje de salir a la luz y buscar justicia”, añadió el comunicado.

Desde las primeras revelaciones en su contra, más de un centenar de mujeres entre las que se cuentan actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan han afirmado que las acosó, que abuso sexualmente de ellas o incluso las violó.

Por las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker -recompensadas con el premio Pulitzer- se descubrió que Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices, o a aspirantes a serlo, para realizar sus fantasías sexuales, algunas veces haciéndose ayudar por sus empleados y comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad.

Según informó el diario El País, el cineasta llegó anoche a Nueva York en un vuelo privado. Pasadas las siete de la mañana, hora local, se entregó en la comisaria en Tribeca, el barrio donde fue el rey. Tras completar su ficha policial, abandonó la comisaría esposado para declarar ante el juez Kevin McGrath en corte penal en Manhattan. Harvey Weinstein pactó con el fiscal Cyrus Vance pagar una fianza de entre uno y dos millones de dólares, además de tener que entregar su pasaporte y llevar un brazalete electrónico.

