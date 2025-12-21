Cristina Kirchner, estable tras su operación abdominal: qué dice el primer parte médico oficial

Tras el ingreso de urgencia de Cristina Fernández de Kirchner al Sanatorio Otamendi este sábado, el centro de salud difundió el primer parte médico oficial que trae tranquilidad sobre su estado. La exmandataria se recupera de manera favorable luego de una intervención por laparoscopia.

El parte médico oficial, que lleva la firma de la directora Marisa Lanfranconi, detalla que Cristina Fernández de Kirchner ingresó el sábado con dolores abdominales fuertes, compatibles con un síndrome apendicular agudo.

Tras confirmar el diagnóstico, se decidió avanzar con la cirugía por la tarde, donde los médicos terminaron de constatar que se trataba de una apendicitis con peritonitis localizada. A pesar de la urgencia del cuadro, el documento subraya que la exmandataria se encuentra evolucionando sin ninguna complicación postoperatoria y con parámetros estables.

Este tipo de intervenciones requieren un seguimiento de cerca, pero el ánimo del equipo médico es optimista. Por estas horas, Cristina Kirchner permanece internada en observación para monitorear su evolución inmediata. Al tratarse de una peritonitis localizada, se espera que el tratamiento con antibióticos y el reposo en el sanatorio permitan una recuperación rápida antes de recibir el alta definitiva.

Autorizaron salidas de Cristina Kirchner a la terraza

La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria luego de ser condenada en la Causa Vialidad. El aval del tribunal fue luego de considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.​

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.​

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.