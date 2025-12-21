Una denuncia por ventas sospechosas terminó en un operativo antidrogas con un detenido en Chos Malal

Un operativo policial realizado en la ciudad de Chos Malal culminó con la detención de un hombre de 53 años, oriundo de Neuquén capital, y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y un vehículo. El procedimiento se enmarca en las acciones preventivas contra el narcotráfico que se desarrollan en el norte neuquino.

La intervención se originó a partir de una denuncia que alertaba sobre la venta de productos electrónicos de dudosa procedencia. A partir de esa información, personal policial inició tareas de patrullaje que permitieron localizar al sospechoso y avanzar en una investigación que derivó en el hallazgo de drogas.

Denuncia y patrullaje preventivo

Según se informó oficialmente, el operativo comenzó tras recibir datos sobre una persona que ofrecía a la venta artículos electrónicos sin procedencia clara. Con esos elementos, efectivos policiales desplegaron recorridas preventivas en distintos sectores de la localidad.

El vehículo vinculado a la denuncia fue finalmente interceptado en la intersección de las calles Santa Fe y General Villegas, donde se procedió a la identificación del ocupante, un hombre mayor de edad con domicilio en la ciudad de Neuquén.

Intervención de Antinarcóticos

Durante la identificación, los efectivos advirtieron la presencia de envoltorios con una sustancia sospechosa. Ante esa situación, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Chos Malal, que realizó las pruebas orientativas correspondientes.

Los test confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, por lo que se dispuso el secuestro de la sustancia y del rodado en el que se desplazaba el sospechoso, quedando el hombre demorado a disposición de la Justicia.

Allanamiento y nuevos secuestros

Por disposición de la Fiscalía Única de Chos Malal, se llevaron adelante diligencias judiciales en el domicilio que alquilaba el detenido. Allí, el personal policial halló una mayor cantidad de sustancias ilícitas y otros elementos de interés para la causa.

En el lugar se secuestraron 63 gramos de cocaína, 26 gramos de cannabis sativa, dinero en efectivo y un teléfono celular, todos elementos que fueron incorporados a la investigación en curso.

Situación judicial

El hombre detenido quedó alojado en la comisaría 24 de Chos Malal, donde fue notificado formalmente de su detención. La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Garantías y la Fiscalía local, que avanzan con la formulación de cargos.

Desde la fuerza policial destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas permanentes de prevención y lucha contra el narcotráfico que se desarrollan en toda la provincia.