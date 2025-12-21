Gobierno no modificará Presupuesto 2026 de Diputados para asegurar rápida aprobación

El Gobierno nacional decidió priorizar la velocidad por sobre la confrontación. Con el objetivo de tener el Presupuesto 2026 sancionado antes de que termine el año (o en los primerísimos días de enero), la orden desde la cúpula de la Casa Rosada es clara: no se toca nada en el Senado.

Tras la aprobación de la media sanción en Diputados, una fuente de la Casa Rosada dijo «el Presupuesto tal y como está para nosotros está bien. Estamos muy tranquilos».

Ante el posible desbalance financiero por el presupuesto aprobado, el oficialismo planea recurrir a la reasignación de partidas como mecanismo de compensación. «Estamos obligados a hacerlo; incluso podríamos echar mano a los fondos destinados a las provincias para alcanzar la meta», explican fuentes gubernamentales.

Por otro lado, la interna oficialista muestra matices sobre la batalla en el Senado. Mientras algunos insisten en las derogaciones pedidas por el presidente, otros priorizan la conveniencia política: «Si vemos que no es viable insistir, no nos desvela; cada uno tiene su orgullo, pero lo importante es el resultado final», confió una fuente a Infobae.

Reuniones de «mesa chica» tras la aprobación del Presupuesto 2026

La estrategia se terminó de cocinar en dos reuniones clave en Balcarce 50. Una liderada por el propio Presidente y otra por Manuel Adorni, donde participaron Karina Milei, Santiago Caputo y Martín Menem. Allí se concluyó que «el presupuesto tal y como está, está bien» y que forzar derogaciones que ya fueron ratificadas por dos tercios en el Congreso era una batalla perdida de antemano.

Con este panorama, el oficialismo espera que el mercado reaccione de forma positiva y que el Senado convierta en ley el proyecto sin mayores sobresaltos en las próximas semanas.