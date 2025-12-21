Combo climático de domingo para el Alto Valle: lluvias, tormentas, viento y calor, los peores horarios

Para este domingo se esperan condiciones climáticas inestables en el Alto Valle. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, el viento y las tormentas se harán presentes durante la jornada. El calor tampoco cesará.

En el pronóstico difundido por el SMN para este domingo se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 °C y los 28 °C. El viento dirá presente durante toda la jornada con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.

Por la tarde, llegarán las lluvias y tormentas eléctricas. Estas se extenderán hasta la noche pero cesarán de cara al inicio de la semana.

Bariloche: inestabilidad, lluvias y ráfagas en la cordillera

En Bariloche el domingo continuará la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y poco cambio térmico. La máxima será de 15º en ambas jornadas.

Este escenario refuerza el contraste con el resto de la región, ya que el ambiente fresco y húmedo dominará el fin de semana, acompañado por viento sostenido desde el oeste.