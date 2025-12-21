El Seven del Reencuentro volvió a ser una fiesta en el Roca Rugby Club

Este sábado se vivió una jornada a pleno deporte en el Roca Rugby Club. El Rojo fue sede de la 34° edición del Seven del Reencuentro, el clásico de fin de año que la institución roquense realiza para dar por finalizada las dos disciplinas del club: hockey y rugby. Fue una edición especial que se dio en el marco del 40° aniversario del club.

Miles de personas se acercaron al predio del club ubicado en Padre Stefenelli para acompañar a los deportistas que disfrutaron una tarde llena de emociones, donde el deporte solo fue una excusa para compartir entre amigos y familia.

La actividad comenzó a las 12, con los primeros partidos de hockey. Allí hubo en total 20 equipos divididos en tres categorías: Damas libres, Damas Mamis Veteranas y Caballeros. La mayor participación fue de conjuntos locales, pero también hubo representantes de Regina, Allen y Cipolletti.

El rugby dio inicio a las 15. En esta disciplina dijeron presente 11 equipos (nueve masculinos y dos femeninos) de Neuquén, Cipolletti, Catriel y los representativos locales. La competencia se extendió pasadas las 22, cuando se proclamó a los diferentes campeones.

En la rama masculina del rugby, los equipos se dividieron en tres zonas, donde cada uno jugó dos partidos. Luego, según los resultados de la primera fase, se armaron los cruces decisivos y cada equipo jugó cuatro encuentros durante el día.

One Less Burguer se quedó con la Copa de Bronce tras derrotar ajustadamente en la final a Cacique Warrios (14-12). Por otro lado, Añañay obtuvo la Copa de Plata, luego de vencer a VLT Sevens (14-5). El gran campeón de la noche fue Cipolletti FC, que se llevó la Copa de Oro al ganarle la gran final a La Banda del Salamín por 29-12.

Santiago Bonfiglio, presidente del Roca Rugby Club, expresó sus sensaciones tras la exitosa jornada: «Sensaciones lindas, porque tuvimos una gran inscripción de equipos«. Además, resaltó que a lo largo del día «se acercaron más de 3 mil personas al predio», entre jugadores, acompañantes y familiares.

También recalcó la importancia que tiene el Seven del Reencuentro en la institución: «Es una linda forma de cerrar el año. Es el evento distintivo del Roca Rugby Club«. Además, explicó cómo están conformados cada uno de los equipos: «Participan jugadores actuales del club, de la zona o que han tenido un paso en el Roca Rugby Club».

Para cerrar, Bonfiglio enfatizó sobre el crecimiento del Roca Rugby Club en los últimos años: «Es un club que crece gracias a toda la gente que pone su granito de arena. Hemos avanzado gracias a todos los que participan activamente». Además, la institución tiene pensada diferentes obras que se realizaran a corto y largo plazo: un gimnasio de entrenamiento, una pileta y la finalización del vestuario de hockey.

Durante la jornada, los presentes disfrutaron de diferentes opciones gastronómicas en los foods trucks. Además, luego de que finalizó la acción deportiva, hubo shows en vivo, que dieron el cierre perfecto de una jornada larga pero placentera.

El Seven del Reencuentro volvió a confirmar su lugar como una de las celebraciones deportivas más importantes de la región, reafirmando el espíritu del Roca Rugby Club en su 40° aniversario. Más allá de los resultados, la jornada dejó en claro que el deporte sigue siendo un punto de encuentro e integración.