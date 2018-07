La peña: Santiago es pueblo que canta, es pueblo que baila

Hay tanto mito dando vuelta sobre los santiagueños que no me atrevería a confirmarlos ni discutirlos. Existen y son parte de las historias populares. Pero hay uno que no es discutible y que se renueva todo el tiempo: el apego de los santiagueños a las fiestas, al folclore, a la chacarera.

La ciudad más antigua de la Argentina cumplió esta semana 464 años desde que se fundó y su gente no tuvo mejor idea que empezar la fiesta casi un mes antes y terminarla cuando julio esté en el final. Es decir, estarán un mes a pura fiesta, donde no sólo se contemplaron eventos especiales, sino el folclore a pleno y otros géneros convocantes como para que el cumple no pase inadvertido.

El apego al festejo es como un chip especial que tienen los santiagueños. Y el de este año es un buen ejemplo, porque no se trata de nada especial para la ciudad, como lo fueron los 400 años o serán los 500. Son de esos años del medio que muchas veces pasan inadvertidos.

Lo cierto es que en Santiago no es así y desde la provincia como desde los mejores exponentes del pueblo se encargaron de organizar la gran fiesta que se prolongue en el tiempo y contemple todos los gustos. Claro que por las características de los santiagueños lo que predomina es el folclore, con mucho bombo y chacarera.

Los Manseros Santiagueños, Peteco Carabajal y el dúo Coplanacu son algunos de los exponentes con sangre santiagueña que se encargaron durante el mes de crear clima de fiesta.

Si a esta fiesta de un mes se le suman las otras que se hacen a lo largo del año, Santiago tiene folclore y festejos que van de la mano todo el tiempo. La fiesta de los bombos es la otra gran convocatoria, pero en el año se suman los festivales y cada encuentro que es capaz de juntar el baile, la música, los buenos instrumentos y voces bien santiagueñas.

Salud por esa provincia que fue pionera en cuidar sus tradiciones y las invita a cada fiesta que hace.