La Sinfónica Patagonia vuelve a escena al ritmo de Mariano Mores

Es que Ortíz se mostró fascinado cuando el director de la Sinfónica Patagonia le envió un clip de la película “Luces de mi ciudad”, con Mores tocando el bandoneón. “Detecté una versión llena de energía”, según explicó a “Río Negro”.

“En el mensaje que acompañaba el clip -apuntó- me dijo si no me interesaría hacer una lectura, me gustó la idea, y me puse a trabajar en una versión bastante menos optimista y energética que la del video”.

El artista recuerda que “mi madre se fascinaba con Mariano Mores y con el tango sinfónico que creó, y yo crecí escuchando sus discos”.

La segunda parte de las tres presentaciones regionales incluye obras de “Scheherazade”. Son del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, que debutó en 1888 y que interpreta los cuentos populares árabes clásicos de “Las mil y una noches”, en los que la noble heroína Scheherazade elabora relatos tan atractivos que salva su propia vida a través de la pura magia de contar historias cautivando al Sultán.

En poco más de media hora se escucharán, principalmente, los trombones en la partitura “El mar y el barco de Simbad”, los violines y los fagot en el “Poema del príncipe Kalenda”, otra vez los violines en “El joven príncipe y la joven”, y el arranque violento de los violines en “La fiesta en Bagdag”.